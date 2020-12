El PP de Castilla-La Mancha: "Se critica el nuevo hospital en Madrid cuando en Toledo hay uno acabado y sin uso"

Sigue la resaca tras inauguración en Madrid del nuevo hospital de emergenciasEnfermera Isabel Zendal. Mientras muchos celebran que la comunidad cuente con un nuevo centro sanitario público, oposición y sindicatos sanitarios ponen el foco en sus carencias como la falta de personal o el diseño de sus propias instalaciones. Sin embargo, desde Toledo, el PP recuerda que, hace un par de semanas, el presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, inauguró otro enorme centro sanitario, el nuevo Hospital Universitario, que, llevan meses denunciando, está acabado desde marzo y no se le ha dado utilidad pese a la pandemia del coronavirus.

"En Castilla-La Mancha había un hospital acabado en marzo y sin uso y nadie dijo nada y, sin embargo, el que se inauguró ayer en Madrid se ha terminado en cien días y se ha puesto ya a disposición de los pacientes y los profesionales y el foco se pone en Madrid", indica el diputado regional del PPJuan Antonio Moreno a Vozpópuli cuando se le pregunta qué opina de las críticas vertidas contra el nuevo hospital de pandemias de la comunidad vecina.

Moreno relataba hace unos días a este digitalsu frustración por la inauguración, el pasado 16 de noviembre, del nuevo Hospital Universitario de Toledo con la presencia de los Reyes de España al que sí asistió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que sin embargo alegó motivos de agenda para no acudir a la apertura del Zendal. Un acto al que su partido no asistió por, argumentaba entonces, llevar meses quejándose de que no se le hubiera dado uso, pese a estar la obra terminada durante marzo, ni en la primera ni en la segunda ola de la pandemia.

El hospital, cuya inversión ha superado los 490 millones de euros, ocupa una superficie equivalente a más de 34 campos de fútbol en la que, según las macro cifras del Gobierno regional, más del 70% está destinada a usos asistenciales: casi 5.900 metros cuadrados destinados al Bloque Quirúrgico, más de 8.000 metros cuadrados para UCI, 30.000 metros cuadrados para hospitalización convencional, casi 6.500 metros cuadrados para el servicio de Urgencias...

La primera paciente, a Rehabilitación

El pasado lunes, según información de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, el centro comenzó a recibir a sus primeros pacientes. "En realidad sólo una", matizan desde el PP. El primer servicio que ha abierto sus puertas es el de Rehabilitación que, durante más de 45 años, ha estado ubicado en las antiguas instalaciones del Hospital Virgen de la Salud.

El área de Rehabilitación está ubicada en la planta baja del nuevo centro y tiene acceso directo desde la calle. Cuenta con 10 consultas, 14 cabinas de electroterapia, una sala de terapia ocupacional con siete puestos de adultos y una infantil, sala de cinesiterapia, de logopedia, de linfedema y de suelo pélvico, entre otras, detallan desde la Consejería.

"Todo el mundo sabe no hay pacientes, porque, entre otras cosas, los accesos al nuevo hospital no están construidos y todavía hay luz de obra. Hay que construir una subestación para darle servicio", detalla Juan Antonio Moreno. A día de hoy, añade, sólo ese servicio está abierto, pese a que se publicitó como un gran centro sanitario que contaría con 800 camas hospitalarias o 80 de cuidados intensivos.

Madrid doblega la curva

"Todo lo que ocurre en Madrid en este momento se magnifica. La maquinaria del partido socialista quiere que se ponga ese foco en una comunidad autónoma donde se ha visto que se han tomado decisiones importantes que han podido doblegar la pandemia en mayor porcentaje que en otras comunidades. Por eso se cargan las tintas contra la presidenta Ayuso", critica el diputado del PP.

Para Juan Antonio Moreno "es bastante incoherente que se esté criticando poner a disposición de los profesionales nuevos recursos cuando en otras comunidades, como la nuestra, esos recursos estaban desde marzo, no se han usado y nadie ha criticado eso".

En ese contexto, Moreno defiende nuevamente que, a diferencia de su comunidad, el nuevo hospital de Madrid sí estará operativo en las próximas semanas. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha avanzado que los primeros pacientes llegarán al centro durante la próxima semana.

Mudanza hasta junio

En Toledo, el plan de traslado al nuevo centro se prolongará hasta principios del mes de junio de 2021. La Consejería ha planeado ese traslado en dos fases. En la primera, se han incluido áreas asistenciales con actividad ambulatoria y de un nivel de complejidad baja o media/baja, además de servicios no asistenciales como áreas administrativas y de gestión.

Rehabilitación, consultas de Medicina Interna, de Reumatología, de Endocrinología, de Anestesia, Hospital de Día Médico y Unidad Metabólica se irán trasladando en los próximos meses. Ya en la segunda etapa, se procederá al traslado de las consultas de Dermatología, Digestivo, Neumología, Neurología...

"A día de hoy ninguna consulta está ocupada porque sólo existe ese servicio de Rehabilitación, por lo que no sé si se le puede llamar o no hospital fantasma pero lo que es verdad es que no tiene ningún uso, sobre todo en un momento en el que iría en beneficio de la lucha contra la pandemia", insiste el diputado regional del PP.

Moreno incide en que, durante los peores meses de la crisis sanitaria, marzo y abril, pero también en la segunda oleada, en septiembre y octubre, su partido ha pedido insistentemente que se abrieran esas instalaciones "o bien para asistir a esos pacientes o para aliviar a otros centros de la región y hemos tenido un hospital completamente parado".