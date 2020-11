La ruta de los hospitales fantasma en plena segunda ola del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de los hospitales españoles. La geografía está salpicada de instalaciones sanitarias a medio construir, abandonadas o sin fecha de apertura por falta de presupuesto, disputas políticas o mala planificación. No sólo en Madrid los sanitarios denuncian que se haya construido un nuevo hospital mientras, en otros centros, hay camas de UCI cerradas. En Castilla-La Mancha, el PP lleva meses criticando que el flamante nuevo hospital de Toledo, que se inaugura este lunes pero cuya mudanza no se completará hasta junio, tenía que haberse abierto en plena pandemia, cuando era más necesario. En Ceuta se quejan del cierre de su hospital militar y, en Teruel, llevan años esperando contar con un centro sanitario que sustituya al viejo Obispo Polanco.

Mientras Madrid ultima los preparativos para abrir su nuevo hospital de emergencias, el Enfermera Isabel Zendal, son varias las voces que en los últimos días han denunciado que otros dos centros sanitarios de la comunidad, el Hospital Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes) y el Hospital Infanta Leonor, en Vallecas, tienen camas de UCI cerradas desde hace años que podrían haber sido utilizadas durante la pandemia. En el primero, en concreto, 16.

En el Infanta Leonor, ubicado en una de la zonas que más presión soportó durante la segunda ola pandémica en Madrid, hay una UCI que lleva cerrada desde que se inauguró el hospital, en 2008, según denuncian a Vozpópuli sanitarios del hospital. Un ala que ha quedado a medio construir donde habría posibilidad de instalar 14 boxes de UCI. Desde CCCOO Sanidad Madrid explican que así se propuso a la Comunidad el pasado mes de abril, en lo más álgido de la pandemia y con los hospitales expandiéndose para habilitar camas por todos los rincones, pero la Dirección General de Infraestructuras no lo aprobó.

El nuevo Hospital de Toledo

Pero no sólo Madrid infrautiliza instalaciones sanitarias que podrían haber sido utilizadas durante la crisis sanitaria. En Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, la oposición se ha negado a acudir, este lunes, a la inauguración (simbólica, porque la apertura completa) del nuevo y flamante Hospital de Toledo, a la que acudirán los Reyes de España, tal y como ha anunciado el Gobierno regional.

El diputado regional del PP Juan Antonio Moreno admite a Vozpópuli que, tras meses reclamando que se abran esas instalaciones sanitarias, esta misma semana se han llevado la sorpresa de que el lunes está programada la inauguración del centro, acto al que su partido ha declinado acudir. "No queremos visitas, queremos que se ponga en uso" indica.

El PP de Castilla-La Mancha critica la campaña de "propaganda y autobombo" del presidente regional patrocinando fotografías y visitas guiadas a un centro que se podía utilizar durante la pandemia

Moreno critica la campaña de "propaganda y autobombo" que ha lanzado el presidente regional patrocinando fotografías y visitas guiadas al centro sanitario que muestran que está en condiciones de uso y que, sin embargo, tal y como pide su partido desde hace meses, no se ha puesto "a disposición de los sanitarios, sobre todo porque Castilla-La Mancha a lo largo de todos estos meses ha liderado las tasas de letalidad por covid-19 en España y entendíamos que era un recurso importante porque, por lo que nos decía el presidente, dispondrá de más 750 camas convencionales y 80 camas de UCI".

"No entendemos porque, además, en este momento Toledo es la provincia más afectada de la región. Venimos reclamando que se abra, o bien se utilice para pacientes libres de covid, que es una opción o para pacientes covid, pero sobre todo que libere el Virgen de la Salud (en Toledo) o el de Talavera que están muy saturados".

"No queremos visitas"

El diputado regional insiste en la oportunidad de que ese gran centro sanitario hubiera estado operativo en esta segunda oleada de la pandemia -en realidad lo llevan solicitando desde el estallido de la crisis sanitaria- porque, indica, en toda Castilla-La Mancha están prácticamente en una ocupación casi del 35% de pacientes covid, por ejemplo, en cuidados de críticos.

El PP recuerda que el nuevo hospital -que según el Gobierno regional será el referente para el área sanitaria más numerosa de la comunidad autónoma, más de 434.000 habitantes de los 116 municipios de la provincia de Toledo- debería estar abierto y en uso desde hace ocho meses, cuando comenzó la pandemia. Asimismo, opina que el centro sanitario ya contaba entonces con recursos suficientes para ejercer sus funciones como hospital al uso o como hospital de campaña. Algo que, aseguran, siempre ha negado el Gobierno de Page.

Los populares también hacen memoria hasta agosto y diciembre de 2019, cuando ya hubo dos visitas al nuevo hospital para enseñar a los medios de comunicación la dotación de camas, unidades de rehabilitación y cuidados intensivos, así como quirófanos del nuevo hospital. Es más, asegura Moreno, el día de la toma de posesión de Emiliano García Page en esta legislatura (julio de 2019) en la tribuna una de las cuestiones que anunció es que le habían entregado las llaves del hospital. "Entonces nos dijeron que tenía que equiparse, dotarse de oxígeno...", recuerda.

34 campos de fútbol

Según la información del Gobierno regional, la superficie construida del nuevo centro sanitario es el equivalente a más de 34 campos de fútbol y más del 70% está destinada a usos asistenciales: casi 5.900 metros cuadrados destinados al Bloque Quirúrgico, más de 8.000 metros cuadrados para UCI, 30.000 metros cuadrados para hospitalización convencional, casi 6.500 metros cuadrados para el servicio de Urgencias...Grandes cifras para un macrocentro sanitario que dispone de 51.000 metros cuadrados de aparcamiento pero cuyos accesos no estarían terminados, según el PP.

Pese a esa inauguración prevista para el lunes, continúa Juan Antonio Moreno, "la gran duda es si el martes va a estar abierto o no. Lo único que sabemos es que parece que, de momento, se va a derivar a los pacientes de Rehabilitación del Virgen de la Salud porque la mudanza completa no acabaría hasta el próximo mes de junio. Es decir, que ni las plantas, ni las UCIs ni las Urgencias se van a poner en uso". La inversión del centro ha superado los 490 millones de euros.

Desde la delegación autonómica de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), su presidente y portavoz, Miguel Méndez, indica a Vozpópulique el centro sanitario es necesario porque el Virgen de la Salud ya no da más de sí, pero que las organizaciones sindicales desconocen tanto si está equipado como el estado de su interior. "Desde que empezó la pandemia jamás nos han enseñado nada. Lo ideal sería que se informara a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, pero lo cierto es que no hay comunicación y no sabemos nada", añade.

Hospitales a medio gas

Su historia es la de otros tantos centros sanitarios que comenzaron a construirse en plena burbuja inmobiliaria, cuyos proyectos pasaron por diferentes gobiernos, con obras paralizadas por la crisis económica o por disputas políticas. Es el caso del hospital de Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que haber entrado en servicio en 2014 pero cuyas obras se reanudaron en 2018, tras años paradas.

Ahora, los plazos que se marca el INGESA es que abra en el primer semestre de 2022.El coronavirus, obviamente, obligó a un parón inesperado de las obras de un centro que los melillenses llevan años esperando pues su Hospital Comarcal, como denunciaron los sanitarios en diferentes ocasiones en este digital, está absolutamente obsoleto y, en estas semanas, ha estado completamente colapsado por pacientes covid. La ciudad autónoma se convirtió, a finales de octubre, en el territorio español con más camas ocupadas por enfermos positivos.

Ceuta quiere que se abra el hospital militar

Desde la otra ciudad autónoma, Ceuta, Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos, se queja a Vozpópuli de la necesidad de aumentar la capacidad asistencial de una ciudad donde, explica, la ocupación hospitalaria se ha ido estabilizando -ha habido muchos fallecimientos, matiza- pero continúan los contagios por covid. De hecho, señala que ha habido varios médicos que han tenido que ser aislados por infectarse o ser contactos estrechos.

En Ceuta, los médicos han pedido que se habilite el antiguo hospital militar para acoger a posibles casos de contagiados por covid

En Ceuta, añade Roviralta, las autoridades sanitarias se plantean en estos días sacar de su Hospital Universitario el centro de salud que se ubicó en sus instalaciones "pues ocupa parte de una planta; además, seguimos con el área de Urgencias pediátricas eliminada porque está destinada a la observación de pacientes no covid. Hay mucha improvisación", sostiene.

En ese contexto, Roviralta indica que los sanitarios de la ciudad han pedido que se habilite el antiguo hospital militar para acoger a posibles casos de contagiados. "Nunca se debió cerrar y tenía que haber quedado como reserva estratégica para una ciudad española en África", advierte en relación a unas instalaciones que el Ministerio de Defensa cerró en 2018.

Precariedad del HUC de Canarias

Desde Canarias, la Federación Nacional de salud de Intersindical Canaria se quejaba esta misma semana de que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2021, registrado en el Parlamento el pasado 6 de noviembre, "condena un año más a la precariedad" al Hospital Universitario de Canarias (HUC) un centro que, describen a Vozpópuli está obsoleto y necesitaría reformas y equipamiento con carácter urgente.

En el citado documento, añaden, no aparece partida alguna para la rehabilitación de la cocina, farmacia, laboratorios..."a riesgo de que en cualquier momento puedan quedar inoperativas". Además, reclaman una "inversión urgente"en equipamiento sanitario: máquinas de anestesia, electro bisturís, carros de parada, motores quirúrgicos, cajas de instrumentales para quirófanos..."Existe un abandono generalizado de las infraestructuras sanitarias dentro del Sistema Canario de Salud que afecta a hospitales y a centros de Atención Primaria y Especializada", indican.

En ese sentido, en el proyecto de Ley de Presupuestos aparece una partida para el proyecto de un nuevo hospital "pero es a largo plazo" indican desde el sindicato que insiste en la precariedad de las instalaciones del centro sanitario que es referente para más de 600.000 usuarios del Área Norte de Tenerife y La Palma.

Las promesas incumplidas en Teruel

Teruel y, en la misma provincia, Alcañiz, esperan que, por fin sea una realidad el contar con nuevos hospitales. Llevan quince años esperando tras retrasos y sucesivas paralizaciones de las obras lo que han sembrado el desencanto entre los turolenses. Los centros que tienen ahora, en una de las regiones más afectadas por la covid en la segunda oleada, están viejos y saturados, denuncian sus sanitarios. Por ahora, solo las obras del hospital de Teruel están en marcha.

El nuevo hospital de Teruel duplicaría la superficie del actual Hospital Obispo Polanco, uno de los más antiguos de España. Un proyecto que, sin embargo, no convence ni a los sanitarios ni a plataformas como Teruel Existe que se quejan tanto de las pocas habitaciones individuales como de que el centro no tendrá una ansiada Unidad de Radioterapia para evitar los traslados de enfermos de cáncer.

Las obras del Hospital de Alcañiz podrían retomarse el próximo mes de abril. El miércoles el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Aragonés de Salud (Salud) el expediente de contratación para la continuación de esas obras por un importe de 86,7 millones de euros y un plazo de 32 meses.