¿Podría la farmacia militar fabricar mascarillas, guantes o batas para los sanitarios?

Las medidas extraordinarias adoptadas con la crisis del coronavirus han implicado a la Farmacia Miliar. El Ministerio de Defensa le ha pedido que elaboren geles desinfectantes para manos y genéricos para adelantarse a posibles desabastecimientos. Algunas voces se preguntan en estos días si, ante la grave escasez de material médico de muchos centros, podría la farmacia militar abastecer de productos relacionados con los equipos de producción individual (EPI) que visten los sanitarios que atienden a los contagiados. La respuesta, por ahora, es que no.

Y no porque carezcan de capacidad, apuntan fuentes cercanas a la farmacia militar consultadas por Vozpópuli, si no porque la Farmacia Militar adquiere este tipo de material sanitario a empresas civiles, es decir a proveedores externos, incluidos los equipos de protección biológica.

Abastecer de medicamentos a las Fuerzas Armadas, producir antídotos NBQ (Nuclear, Biológico y Químico), sin interés económico para la industria pero esenciales en caso de catástrofes o accidentes, y cubrir un posible desabastecimiento de los mercados como consecuencia de pandemias son las misiones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa inaugurado en Colmenar Viejo (Madrid) en 2015.

Abastecer de fármacos a las FAS

El centro se encarga de la producción, abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios de las Fuerzas Armadas e incluye el almacenamiento y custodia de las reservas de guerra de medicamentos para las FAS.

Desde el pasado diciembre, la Farmacia Militar cuenta con un apoyo más. El grupo de distribución farmacéutica Cofares, a través de su división OMFE Nacional, también suministra productos farmacéuticos y sanitarios a las farmacias militares abiertas al público, en un acuerdo marco que se divide en regiones militares. OMFE es el adjudicatario de la mayoría de las mismas.

El Centro Militar de Farmacia tiene, además de sus grandes instalaciones de Colmenar, una delegación en Burgos. Desde 2018, se encarga de abastecer de pastillas depuradoras de agua, repelente de insectos, solución de povidona yodada, crema de enmascaramiento con protección solar, antitranspirante o dermoprotección para climas hostiles.

En la lucha contra el coronavirus, su aportación será la elaboración de jabones desinfectantes y medicamentos genéricos. Vozpópuli ha preguntado a Defensa si, ante una situación de emergencia sanitaria como la actual y al ser el centro de referencia en España para la fabricación de medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud pública, Colmenar podría ponerse a fabricar, además, guantes, mascarillas o batas desechables. Defensa no ha respondido a este digital.

Los perfumeros trabajan a destajo

En la producción de desinfectantes para manos, uno de los productos más demandados desde el inicio de la crisis del coronavirus, la Farmacia Militar no estará sola. Desde la semana pasada, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) está trabajando con las empresas del sector para dar respuesta eficaz a la necesidad de proveer de manera extraordinaria a la sociedad y al sistema sanitario de soluciones higienizantes hidroalcohólicas, anuncian.

Esta proactividad, señalan desde la asociación, va a permitir una rápida reacción. “Asimismo, se están realizando todos los esfuerzos para encontrar posibles soluciones ante la complejidad de obtener ingredientes, fundamentalmente alcohol, pero también otros componentes, incluyendo envases y etiquetas”.

La producción de geles y soluciones higienizantes suele ser algo bastante específico y de alguna forma minoritario en la producción de las empresas, señalan los perfumeros

Destacan que, por el bajo índice de utilización de este tipo de productos en condiciones normales, la producción de geles y soluciones higienizantes "suele ser algo bastante específico y de alguna forma minoritario en la producción de las empresas, en su mayoría PYMES". En las últimas semanas todas ellas habían incrementado casi al límite su capacidad de abastecer al sistema, tanto a través de farmacias, supermercados o directamente a hospitales, indican.

En este momento, las principales compañías del sector, sean o no fabricantes de este tipo de productos, señalan desde Stanpa, están transfiriendo de forma inmediata capacidades de su fabricación de perfumes, tintes u otros productos con alcohol a la fabricación de soluciones hidroalcohólicas. En este proceso están participando tanto las grandes multinacionales del sector como empresas nacionales y muchas otras pequeñas y medianas empresas.

Reparto en la zona norte

Cantabria Labs también se ha puesto a trabajar para dar respuesta a la necesidad de proveer de geles hidroalcohólicos. Adelantándose a los requerimientos del Gobierno, la pasada semana ya se dispuso a modificar sus planes de producción para poder abastecer a la zona norte de España de este producto.

La nueva planta ecosostenible de Cantabria Labs ubicada en Villaescusa (Cantabria) ya ha transferido sus capacidades de fabricación de diversos productos a la elaboración de soluciones hidroalcohólicas. La farmacéutica indica que ha desarrollado en tiempo récord la fórmula para crear un gel de manos y ha puesto a disposición de las autoridades competentes sus instalaciones.

“Acabamos de comunicar al Ministerio de Sanidad nuestra capacidad para producir, de forma inmediata, miles de unidades de gel hidroalcohólico en formato de 100 ml, habiendo producido en nuestras nuevas instalaciones de La Concha las primeras 12.500 unidades", apuntan.