Los dermatólogos alertan sobre pacientes con cáncer de piel que han empeorado por no ir al médico durante la pandemia

Primero fueron los cardiólogos, después los neurólogos y ahora son los dermatólogos los que muestran su preocupación por el retraso en la atención médica a pacientes que, por miedo al contagio del coronavirus, no han acudido en los últimos meses a ver a sus médicos. Un reciente estudio ha estimado los efectos del confinamiento en pacientes con cáncer de piel: están viendo mayor tamaño y peor pronóstico de los tumores cutáneos que antes de la pandemia.

“Los datos que hemos visto son preocupantes", advierte Antonio Tejera-Vaquerizo, especialista del Instituto Dermatológico GlobalDerm y autor principal de un estudio financiado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) sobre los efectos del confinamiento en pacientes con cáncer de piel. En España se diagnostican cada mes unos 300 melanomas y 1.500 carcinomas de células escamosas, dos tipos de tumores cutáneos malignos que, explica el especialista, tienen una ventaja respecto a otros tipos de cáncer: su visibilidad.

Retrasar un diagnóstico o tratamiento, añade el especialista, supone un crecimiento del tumor y un peor pronóstico para el paciente. O lo que es lo mismo, una menor supervivencia. Y es lo que los médicos han estado viendo estos días en consulta: durante estos meses de aislamiento, aunque la cirugía oncológica sigue estando activa, se está asistiendo "de una forma alarmante" a una disminución en la atención de personas con procesos graves.

Incremento de mortalidad por el retraso

“El principal hallazgo es que, en un hipotético escenario en el que se demore al menos un mes la extirpación de melanomas o carcinomas de células escamosas, aumenta de forma considerable la frecuencia de tumores grandes o gruesos con el consiguiente incremento de mortalidad”, concluye el estudio cuyos resultados sobre melanoma se han publicado en ‘Journal of European Academy of Dermatology and Venereology’ y los datos sobre los dos tipos de cáncer de piel están en proceso de publicación en la revista ‘Actas Dermo-Sifioliográficas’.

En el estudio impulsado por la AEDV, sus autores han analizado los datos de 200 pacientes con carcinoma de células escamosas de la región de la cabeza y cuello y los de 1.000 pacientes con melanoma cutáneo.

En cuanto a la muestra, el doctor Tejera-Vaquerizo explica a Vozpópuli que, en el caso de los melanomas, el tipo más grave de cáncer de piel, los afectados eran de un solo centro (el Instituto Valenciano de Oncología, IVO) porque, detalla, "es el centro que recoge el tiempo de evolución que el paciente refiere desde cuando se nota el tumor, necesario para calcular la velocidad de crecimiento precisa para este estudio".

En lo referente a los carcinomas, el estudio ha sido multicéntrico y han participado el IVO, el Hospital de Salamanca, el Hospital Clínic, el Vall d’Hebron, el Germans Trias y y Pujol (los tres en Barcelona, el último en la localidad de Badalona) y el Hospital Virgen Macarena, de Sevilla.

Pacientes que temen el contagio

Según el médico, se ha considerado un escenario en el que no se atendiera a ningún caso. Es uno de los puntos débiles del estudio, reconoce, "una estimación matemática en un escenario de demora completa de toda la población, hecho que no se ajusta a la realidad ya que algunos pacientes han sido valorados física o telemáticamente".

Admite que, en algunos casos, esa falta de atención, puede deberse a la decisión "de los propios pacientes que, por miedo al contagio, no acuden o retrasan la consulta por una lesión en la piel ya que interpretan que la valoración de estas lesiones se puede demorar”, apunta.

En España, la supervivencia global en pacientes con melanoma es del 85% a los 5 años. Si el escenario que se estima es el de una atención no normalizada, los datos del estudio indican que la supervivencia de estos pacientes sería del 72% a los 5 años.

En los carcinomas de células escamosas, la supervivencia es superior al 86% a los 2 años y al 80% a los 5 años. Retrasar un mes su detección reduce la supervivencia al 82% y 75%, respectivamente, precisa el dermatólogo.

"Sabemos de la supervivencia de estos pacientes por las bases de datos que manejamos en anteriores estudios. Lo que hemos hecho es extrapolar los datos de supervivencia a una situación en la que atendiéramos a más pacientes con tumores más gruesos, lo que supone empeorar el pronóstico", explica el médico a este digital.

Tumores más gruesos de lo habitual

Una vez que se ha iniciado la 'desescalada' y las consultas médicas retoman poco a poco la actividad quirúrgica, es cuando los médicos han comenzado a preocuparse. "Algunos compañeros comienzan a corroborar esta estimación al observar que empiezan a atender a pacientes con tumores más gruesos de lo habitual", declara.

Tras esta primera estimación, los dermatólogos ya están inmersos en un estudio para valorar el impacto real que va a tener el retraso derivado de la cuarentena en el grosor de los tumores de piel

En otros casos, los dermatólogos todavía no han podido atender a sus pacientes porque no han comenzado a abrir sus agendas, aclara. Cita, por ejemplo, Cataluña donde en algunos centros hay muchos especialistas que siguen pasando consultas en las plantas de pacientes con coronavirus.

Tras estas primeras conclusiones, Antonio Tejera-Vaquerizo avanza que ya están inmersos en un estudio prospectivo "donde vamos a valorar el impacto real que va a tener el retraso derivado de la cuarentena y los cambios en la prestación de los servicios sanitarios en el grosor de los tumores de piel, ya que esto es una estimación". Será a mediados de verano, precisa, cuando dispongan de datos reales.

Así agrede la piel el coronavirus

Por otro lado, la AEDV, que a comienzos de abril alertó sobre que, más allá de otros síntomas, la covid-19 podía estar causando lesiones en la piel (comenzaron a detectar erupciones, sarpullidos, urticaria, manchas oun inusitado número de sabañones en pacientes más jóvenes) ya tienen la primera clasificación del estudio 'COVID-Piel', una investigación que se puso en marcha hace un mes y que busca conocer las lesiones cutáneas relacionadas con el virus en pacientes de todas las edades.

En el estudio han participado cerca de 100 dermatólogos de diferentes hospitales y clínicas de España. El análisis de 375 casos y el uso de un método de consenso han mostrado, apuntan desde la AEDV, que se pueden establecer cinco patrones de manifestaciones cutáneas por la covid-19: erupciones similares a sabañones (19%); erupciones vesiculosas (9%); lesiones urticariformes (19%); erupciones máculo-pápulosas (47%) y livedo-reticularis o necrosis (6%).