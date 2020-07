El pico de la pandemia no llega: la covid-19 avanza a unos 200.00 casos al día

Desde hace semanas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor de origen etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus ha estado advirtiendo públicamente de que lo peor de la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 "estaba por llegar". Una advertencia que ha caído en balde, con la inmensa mayoría de los países poniendo en marcha medidas de apertura económica y de fronteras, dejando atrás el confinamiento.

Este jueves, el director general de la organización internacional advertía una vez más de que la expansión del virus a nivel mundial se está acelerando y "aún no se ha alcanzado el pico" de la pandemia. La realidad es que el número de casos cada vez se acerca más a 12 millones de personas, mientras que los fallecidos ascienden ya a más de 544.000 personas.

¿Realmente están acelerándose los contagios, a pesar de que estamos más preparados contra el virus? La respuesta es afirmativa, y es que el virus está avanzando a casi una media de 200.000 casos por día, de acuerdo con el promedio de la última semana, si bien en los últimos dos días el número ha sido de 170.000 diarios. Para colocar un poco la cifra en contexto, en España hemos registrado un total de 253.056 casos desde el inicio de la crisis sanitaria, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad.

Más casos que en toda España en apenas un fin de semana

El pasado fin de semana, se alcanzaron 400.000 nuevos casos en tan sólo dos días. "El mundo tardó 12 semanas en llegar a los 400.000 casos y durante el fin de semana se han registrado más de 400.000 casos en todo el mundo", alertaba entonces Tedros. Es una situación que estamos viendo también en nuestro país, que ayer registró 241 nuevos casos y en la actualidad cuenta con más de 70 brotes activos y dos poblaciones confinadas. Todavía queda mucho trabajo por delante.

Este mismo jueves, el director general de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, avisaba de que aunque los casos semanales de covid-19 se han reducido un 50% y las muertes en un 87% desde principios de abril, uno de los momentos álgidos de la pandemia, en las últimas dos semanas han vuelto a crecer un 10% en el continente.

"El coronavirus no se ha ido y va a aprovechar cualquier grieta", establecía durante una rueda de prensa Kluge, que ha explicado que la apertura de fronteras y la eliminación de las medidas de restricción no tiene por qué traducirse en un relajamiento del respeto a las normas: "No significa bajar la guardia", ha asegurado.

Además, el experto ha recordado a la población la importancia de protegerse a sí misma y a los demás. "Debemos recordar y repetir las reglas de oro de distanciamiento físico, practicar higiene de manos, cubrirse la tos, quedarse en casa cuando está enfermo, usar mascarillas cuando sea apropiado y obtener información de fuentes fiables", ha dicho.

¿Se ha reducido la letalidad?

Uno de los motivos por los que da la impresión de que el virus no está impactando como antes es debido a que se está reduciendo la letalidad. No porque el patógeno haya perdido la capacidad de provocar cuadros graves en los infectados, sino porque los casos positivos de covid-19 han cambiado radicalmente.

El propio Tedros reconocía este jueves que la tasa de letalidad en Europa, por ejemplo, se ha reducido de un 5% a un 4,5%. El motivo es muy simple: los nuevos infectados son gente más joven, mientras que los colectivos de riesgo están más protegidos que antes. No obstante, el virus sigue circulando a sus anchas.

Una tendencia que está especialmente presente en nuestro país. Este jueves el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, explicaba que del total de casos detectados en los últimos días, el torno al 60% son asintomáticos. En las zonas con brotes, ese porcentaje aumenta hasta el 70%.

Por fecha de inicio de diagnóstico en los últimos siete días, Simón ha notificado un total de 2.491 casos en España, en los que se incluyen todos los asintómaticos. Además, en las últimas 24 horas se han notificado 241 nuevos positivos y en los últimos siete días han fallecido diez personas por coronavirus, uno de ellos en las últimas 24 horas.