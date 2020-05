Cómo evitar que las gafas se empañen con la mascarilla.

Desde la llegada del coronavirus, las mascarillas forman parte la 'nueva normalidad' de la gran mayoría de las personas. Sin embargo, si llevas gafas, tanto de ver como de sol, el binomio puede resultar un tanto incómodo y acabar con los cristales empañados cuando estás en el supermercado, paseando por la calle, en el metro, autobús o trabajando. ¿Cómo puedo evitar que las gafas se empañen con la mascarilla? El truco está en utilizar jabón, otro producto que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas.

En las redes sociales hemos podido ver a médicos u otros usuarios explicando cómo hacerlo. El 'tip' es sencillo: se aplica una pastilla de jabón en seco sobre los cristales, se frota por ambos lados, -interno y externo-, teniendo cuidado de no rallarlos, y después se limpian las gafas con una gamuza para eliminar los restos y voilà, no hay vaho que entre. Puedes hacer la prueba, poniendo a una lente jabón y a la otra no y respirar y verás el resultado.

Nuestro #Traumatólogo de #hombro y #codo el Dr. Alejandro León nos enseña un truco para el uso de gafas y mascarilla contra el #COVIDー19#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/OeR9uKofce — clinica plenum (@clinicaplenum) April 22, 2020

¿Por qué el jabón evitar que se empañen las gafas?

Las gafas se empañan con la mascarilla debido a que el vapor de aire que soltamos al respirar se eleva y se condensa en las lentes. El jabón evita que se forme el vaho debido a que es un agente humectante, lo que significa que favorece que el agua se deslice y no se condense. El efecto que produco es el mismo que si se le aplicara los sprays antivaho que venden en las ópticas.

Otro truco que puedes hacer si se te empañan las gafas, es darte aire con la mano, un papelo similar, sin necesidad de tener que tocar las gafas o la cara. Además se recomienda ponerse la mascarilla primero y luego las gafas para que estas queden por encima y así evitar que salga el vaho.