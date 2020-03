España compró a China más de 50.000 test defectuosos para detectar el Covid-19

El Gobierno de Pedro Sánchez compró a China más de 50.000 test rápidos defectuosos para detectar el Covid-19, según adelanta la 'Cadena SER'.

Este jueves se supo que el Ejecutivo había comprado miles de pruebas de coronavirus que finalmente estaban defectuosos. En concreto, el Gobierno tuvo que devolver un primer lote de 9.000 test que no funcionaban bien.

Sin embargo, otros 50.000 del mismo fabricante asiático, Bioeasy, también se retiraron antes de ser distribuidos.

El médico epidemiólogo y portavoz del Ministerio de Sanidad en el Comité de Gestión Técnica del coronavirus, Fernando Simón, aseguró este jueves que el primer lote fue devuelto y que la misma empresa que los proporcionó se encargaría de sustituirlos por otros válidos.

Una empresa sin licencia

En este caso, se conoce si el Ejecutivo adquirió los 50.000 test de la misma empresa que los primeros 9.000, una empresa que la Embajada de China en España aseguró que no tenía licencia para vender esos productos.

Esa compañía tampoco está entre las que recomienda China, sin embargo, el Ejecutivo español no ha roto el contrato con la misma. No obstante, el Gobierno no ha desvelado el nombre de la proveedora española que compró esos test.