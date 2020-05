Castilla-La Mancha se convierte en la comunidad con más fallecidos por 100.000 habitantes

Castilla-La Mancha acaba de superar a Madrid como la región con más fallecidos por 100.000 habitantes por culpa del coronavirus. Mientras que la capital registra este miércoles una tasa de 128 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Castilla-La Mancha presenta una tasa de 130 defunciones.

La región registra un total de 2.647 fallecidos, 31 de los cuales se han contabilizado durante las últimas 24 horas. Madrid, mientras tanto, sigue siendo la comunidad autónoma con más fallecidos en niveles absolutos, con un total de 8.466 muertos por covid-19, 46 nuevos diarios.

Castilla-La Mancha ha contabilizado desde el principio de la pandemia 16.144 positivos por PCR, 64 de las cuales se han notificado en las últimas 24 horas. Madrid le supera con creces, con más de 64.000 positivos. En lo que respecta al número de hospitalizados, Castilla-La Mancha ha registrado 40 nuevos ingresos, tres de los cuales han sido en las UCI. En total, desde el inicio de la pandemia, ha contado con 8.765 hospitalizaciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el número de fallecimientos diarios por coronavirus es de 244 personas, un repunte notable después de tres jornadas sin superar los 200 fallecidos diarios. En total, la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 25.857 defunciones, cerca de la mitad de ellas en Madrid y Cataluña.

Datos generales

En lo que respecta al número de casos, continúa bajando el ritmo de crecimiento de nuevos contagios, con 685positivos nuevos registrados durante las últimas 24 horas, menos que los más de 800 registrados ayer. En total, el número de personas que han dado positivo en pruebas PCR suman ya 220.325 personas en España. Si se tienen en cuenta los positivos en las pruebas de anticuerpos, la cifra aumenta hasta 253.682, ya que al menos se han detectado 33.357 casos con estos test.

En lo que respecta al número de hospitalizaciones, no coincide con los de los días anteriores, ya que se han sumado ingresos antiguos, cuyos pacientes pueden estar dados de alta ya. En total, ascienden a 120.466 personas, de las cuales 857 se han producido en las últimas 24 horas.

En cuanto al número de curados, la cifra asciende ya a 126.002 personas, con 2.516 notificaciones nuevas. Desde hace unos días, el Ministerio de Sanidad ofrece los datos de no sólo las altas hospitalarias, si no también aquellas personas que han sido sometidas a una prueba de anticuerpos y ha dado positivo, por lo que han superado el virus pero no se sabe bien cuándo.

Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja han registrado sólo un fallecido en las últimas 24 horas, mientras que Murcia, Ceuta y Melilla siguen sin registrar fallecidos desde hace días. Cataluña sigue siendo la comunidad donde el virus sigue más activo, con 75 fallecimientos diarios frente a los 46 registrados en Madrid.