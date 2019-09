Los eurofederalistas y antinacionalistas de Volt quieren presentarse el 10-N

El nuevo partido eurofederalista y antinacionalista Volt Europa, que concurrió en los comicios europeos del pasado 26 de mayo, aspira a tener representantes en el Congreso. La formación, según ha podido saber Vozpópuli, está trabajando a contrarreloj para lograr el número necesario de firmas y avales para concurrir a los comicios del 10 de noviembre. España es el primer país europeo en el que Volt prepara una candidatura nacional.

El pasado mayo, Volt fue el primer partido que se presentó en toda la UE con las mismas siglas y el mismo programa. Cosechó más de 500.000 votos a nivel europeo y logró un eurodiputado en Alemania. Un primer paso para un proyecto que se define ecologista, federalista europeo, antinacionalista, liberal y que aspira a fomentar la integración europea.

Esta formación que se dirige sobre todo a un electorado joven y europeísta. Nació tras el referéndum del Brexit y funciona a través de federaciones nacionales y un programa común. La federación española quiere dar un paso importante: considera que la actividad del partido no se puede limitar al espacio comunitario.

"Pasar página del 'procés'"

Este partido, que se declara “contrario a todos los nacionalismos”, tiene una posición sobre Cataluña. Chema Larrea, presidente de la federación española de Volt, remarca que “no queremos la independencia para Cataluña, entre otras razones porque inmediatamente quedaría fuera de la UE; y el proceso de volver a pedir la entrada no sería nada fácil”. “Esto no se explica lo suficiente”, añade, y subraya que tanto en España como en Cataluña se “tiene que pasar página del procés, que ha fracasado, y construir un futuro juntos donde no solo estén España y Cataluña, sino que esté Europa”.

En cuanto a su encaje en el tablero político nacional, el presidente de Volt en España considera que "actualmente existe un espacio político en el centro donde cientos de miles de ciudadanos se han quedado huérfanos". "Este espacio de transversal y progresista se ha ampliado en los últimos tiempos por el sanchismo, y por otro lado con la carrera de Ciudadanos a la derecha para intentar superar al PP", afirma Larrea.

Sistema innovador de firmas

Ahora Volt se prepara para la corta campaña presentando por primera vez una plataforma online de recogida de firmas a través de certificado electrónico, aprovechando una modificación de la normativa de 2011. La web permite a los ciudadanos respaldar la candidatura para las próximas elecciones generales en dos pasos.

“Esta posibilidad nunca ha sido explorada anteriormente por ningún partido”, afirman desde Volt Europa, a la vez que remarcan que “tener un Estado Inteligente y regular el futuro del trabajo, condicionado por las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial” representa uno de los “retos” de la sociedad del presente y el futuro.

Para que Volt pueda presentarse en todas las Comunidades deberá recoger un número de firmas que varía por cada territorio: desde más de 5.000 en Madrid, a tan solo 59 por Ceuta. Los tiempos son, no obstante, muy reducidos. El partido eurofederalista y enemigo de los nacionalismos tienen hasta el próximo 8 de octubre para cerrar su recogida de firmas. Mientras, trabaja en la elaboración de las listas electorales.