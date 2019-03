El nuevo vídeo con el que el PP ridiculiza a Abascal: "Un, Vox, tres, responde de una vez"

El Partido Popular ha vuelto a difundir este jueves un vídeo contra Vox, como ya hizo hace unos días con uno protagonizado por Epi y Blas. A diferencia de dicho vídeo, que, según los populares, no fue creado por ellos, este sí ha sido enviado desde su canal oficial, según informa El País.

Se trata de un montaje donde los populares ponen en cuestión la capacidad del líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, para gobernar España y sus conocimientos acerca de la política parlamentaria. A modo de rueda de prensa, la voz en off va haciendo una serie de preguntas a Abascal, acerca de los presupuestos, las pensiones, el paro, etc., mientras que este evita responder a todas las preguntas por desconocimiento del tema.

Las imágenes están tomadas de un desayuno del Club Siglo XXI celebrado el pasado 18 de enero en Madrid.

El diálogo es el siguiente:

-Pregunta: ¿Cómo se elabora un presupuesto?

-Abascal: La verdad es que no tengo mucho conocimiento

-P.: ¿De dónde sale el dinero de las pensiones?

-A.: Pues es algo de lo que no he reflexionado, eh... hasta ahora que me lo pregunta.

-P.: ¿Qué soluciones tiene para bajar el paro juvenil en España?

-A.: ... pues viva España. Eso no puede quedar sin respuesta. Pero lo otro sí que va a quedar sin respuesta; creo que no es responsable dar una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de cinco segundos.

-P.: ¿Cómo se eligen los nombramientos de la Mesa del Congreso?

-A.: No, eh... No... pues... viva España.

-P.: ¿Cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales?

-A.: La verdad es que no tengo mucho conocimiento.

El vídeo se cierra con una voz en off que dice: "Mucha escopeta y mucho viva España, pero como presidente no se apaña".