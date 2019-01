Villarejo se ofreció al jefe de seguridad de BBVA para hacer trabajos en Italia

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional de forma preventiva desde noviembre de 2017, se ofreció a su amigo y ex jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, para hacer "trabajos" en Italia, según consta en una conversación entre el propio agente y su compañero en la Policía Enrique García Castaño, conocido con el alias de 'El Gordo', que consta en el sumario, y a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

"Hace un rato me ha llamado, y me ha dicho que el tema de los italianos se estaba complicando", relata Villarejo a su compañero García Castaño en una grabación de 15 de mayo de 2005, en la que le cuenta la conversación que había mantenido previamente con Corrochano, en la que explica: "Yo te lo dije, macho, que había que hacer otro curro allí en Italia. Y me ha dicho que el Benito nosequé, que está haciendo cosas ahí, de controles".

La grabación refleja una conversación entre Villarejo y 'El Gordo', en el que el primero alude a una conversación que habría mantenido con Julio Corrochano mientras BBVA se encontraba en plena OPA del banco a Banca Nazionale del Lavoro (BNL).

Según una información publicada por el diario El Mundo el 20 de marzo de 2006, el propio Francisco González justificó el fracaso de la operación porque había que "entrar en terrenos ilegales para combatir con Unipol", y pagar demasiado para superar la oferta del francés BNP.

El BBVA decidió presentar ante el Tribunal Administrativo del Lazio (Roma) una instancia para reclamar al Banco de Italia y a la autoridad bursátil italiana (Consob) una indemnización por los daños sufridos.

Segunda conversación

En una segunda conversación entre los comisarios Villarejo y García Castaño, esta vez desarrollada el 19 de mayo de 2005, cuatro días después de la primera, 'El Gordo' muestra su preocupación porque Julio Corrochano hubiera realizado preguntas a otros policías sobre temas de seguridad: "¿Has hablado con Julito últimamente?, ¿a ver si este pavo está haciendo el tonto y ha contratado a alguien por ahí?".

"No, no creo, sería un error", contesta Villarejo, que en ese momento, según consta en el audio, es interrumpido por García Castaño, que dice: "[Corrochano] ha estado preguntando al agregado que está en Roma. Preguntando, ¿oye? ¿cómo está el tema ese de Italia?, ¿qué tal para investigar un tema ahí?". Pero Villarejo insiste: "No creo que cometa el error de...si necesita algo, pues...".

"Se van a meter en un charco"

'El Gordo' asegura entonces que el BBVA podría tener problemas en Italia: "Ahí se van a meter en un charco", ante lo que el excomisario jubilado completa: "Los van a putear. Él sabe nuestro vínculo y tenemos que ir a [...] para que no nos sorprendan".

En ese sentido, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha asegurado este jueves por la tarde, tras declarar su cliente en la pieza separada 'Kitchen', que el comisario jubilado quiere explicar el lunes sus vínculos con BBVA.

El abogado ha asegurado no obstante que la supuesta contratación del excomisario por parte del BBVA en 2004 es de una "gran relevancia" y "no tiene nada que ver con lo que se ha publicado", es decir, labores de espionaje ante el intento de la constructora Sacyr de tomar el control del banco, según informa Efe.

Las grabaciones adelantadas por 'Vozpópuli' muestran que el BBVA habría contratado a Villarejo al menos desde 2005 para desestabilizar al exministro socialista Miguel Sebastián.