Sánchez remolonea con la cesión de la AP-68 a Euskadi para evitar que le estalle en campaña

El 'regalo' de Sánchez al PNV se hace esperar. Los nacionalistas se las habían prometido muy felices y habían confiado en que la palabra del Ejecutivo socialista de ceder, entre otras competencias, la autopista que une Bilbao con Zaragoza. Pero, de momento, no hay acuerdo. Después de más de tres de horas de videoconferencia, ni el equipo vasco se ha trasladado a Madrid ni el central a Vitoria, unos flecos económicos separan a ambos ejecutivos. Aunque en el fondo subyace el miedo de Pedro Sánchez a abrirse un frente polémico por las generosas concesiones que hace al nacionalismo vasco para aprobar sus llamados decretos sociales.

La Comisión Bilateral Técnica, que así se llama el órgano en el que los equipos de Sánchez y Urkullu negocian los traspasos, ha finalizado "con avances". Pero esos supuestos pasos no son más que el eufemismo para constatar que el acuerdo que se esperaba no se ha producido. En Ajuria Enea cunde cierto desengaño y el temor a que la inminente campaña frene el acuerdo, aunque en Moncloa se insiste en que no es un traspaso sencillo y su repercusión económica hay que dejarla bien fijada.