Un testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra

Un presunto testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana movió al menos 156 millones de euros en Andorra, según publica este lunes El País.Se trata del abogado uruguayo Fernando Belhot.

Belhot figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías que se usaron para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2014. El asesor fiscal manejó 156 millones en nombre de decenas de clientes de las firmas Convergence Capital Partners, Natland Financiering, Lions Soul Corporation y Vansley International, según el citado medio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones, según refleja el sumario del caso Erial, cuyo secreto se ha levantado.

En este caso, por el que Zaplana fue arrestado el pasado mayo, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997, cuando estaba al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003.

González, en libertad tras el pago de una fianza, le propuso a Zaplana crear una estructura financiera opaca en el extranjero a través de este abogado uruguayo

El abogado Belhot aparece en una conversación pinchada en noviembre de 2016 junto a Ignacio González y Eduardo Zaplana relacionada con el caso Lezo, sobre la supuesta corrupción en la empresa pública Canal Isabel II, de la que González fue presidente. Según el auto de prisión de González, en libertad tras el pago de una fianza, este le propuso a Zaplana crear una estructura financiera opaca en el extranjero a través de este abogado uruguayo.

Dos años más tarde, el 18 de abril de 2018, Zaplana y el asesor se volvieron a reunir en la Sala Wellington club del Hotel Wellington de Madrid; y en una conversación captada por la Guardia Civil, cuya transcripción se incluye en el sumario del caso Erial, Zaplana le confiesa: "tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez. A mí, Ignacio no me está dando (...) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco pasa nada".

El pasado 14 de febrero, en una nota manuscrita,Ignacio González aseguraba que "nunca" ha tenido cuentas bancarias en Andorra ni fuera de España y que "por supuesto, nunca" ha dado dinero alguno al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.