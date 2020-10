Teresa Rodríguez, sobre Iglesias: "He tenido dudas de que estuviera detrás de esta maniobra pero ya no"

La Mesa del Parlamento andaluz acordó este pasado miércoles la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados. Tras esta decisión, la fundadora de la formación y los parlamentarios afines a ella pasan a ser diputados no adscritos al entender que son "tránsfugas" por abandonar Podemos.

En una entrevista que publica este sábado El Confidencial, Rodríguez se lamenta de no haber expulsado de Adelante Andalucía a Inmaculada Nieto, portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía en el parlamento andaluz y dirigente de IU. "Fui una ingenua. Creía que el grupo parlamentario era el único espacio que quedaba por salvar de la división y me equivoqué. Debí oír a quienes me decían que había que echarla", señala.

Tras la expulsión, la guerra entre la dirigente Anticapitalista y Podemos se tensó con un cruce de acusaciones en redes sociales entre Teresa Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero. En una entrevista en RNE, Montero aseguró que durante los permisos de maternidad "la política no para", unas palabras que no sentaron nada bien a la dirigente anticapitalista: "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!", respondió Rodríguez.

"No me queda ninguna duda"

En la entrevista de este sábado, la exdirigente de Podemos asegura que la reacción de Montero a la expulsión "es lo que le quedaba" y carga contra la titular de Igualdad por haberse entrometido en algo que, considera, "es cosa de los andaluces". "Después de oírla ya no me queda ninguna duda de que sí estaban al corriente de todo", afirma Rodríguez refiriéndose también al líder de la formación morada, Pablo Iglesias. He tenido dudas de que Pablo Iglesias estuviera detrás de esta maniobra pero ya no las tengo. Hoy Montero se ha posicionado claramente a favor de la jugada. A mí lo que me gustaría es que Pablo Iglesias me lo dijera a la cara porque el compromiso fue entre él y yo. Las palabras que yo me llevé de Madrid fueron suyas y nosotros tenemos una buena relación", lamenta la dirigente andaluza.

Sobre la ruptura de Adelante Andalucía con Podemos, Teresa Rodríguez afirma en que Iglesias "insistió mucho" en mantener "una buena relación", con reencuentros y participando en congresos. "Estoy segura de que si Izquierda Unida no se hubiera metido, Pablo Iglesias no me habría agredido. Él mismo admitía que el 'pablismo' no tenía apoyos en Andalucía y se planteaba todo a mucho más largo plazo", apunta Rodríguez.

"Estoy convencida de que vamos a ganar nuestra expulsión en los tribunales

Con respecto a las fricciones con IU que desencadenaron en la expulsión, Rodríguez señala una reunión celebrada en agosto "tras la que se rompieron las conversaciones y llegaron las hostilidades". Desmiente haberse quedado con dinero de IU y reconoce: "Hemos hecho algo, quitarles el control de las cuentas de redes sociales, pero no el acceso. Pero eso fue como consecuencia de que le metieron mano a las cuentas bancarias de las diputaciones provinciales y sacaron todo el dinero". Apunta también a un posible acuerdo entre IU y el PSOE como "punto de inflexión político en la relación con Valero", el coordinador regional de IU.

Tras descartar pactar con los socialistas para volver a gobernar en Andalucía, Rodríguez vuelve a cargar contra el líder de la formación morada: "Quien ha montado todo esto, insisto, no es Podemos sino IU, pero con el beneplácito de Iglesias, claro".

Sobre su futuro, Rodríguez se muestra confiada en la "vía judicial". "Estoy convencida de que vamos a ganar nuestra expulsión en los tribunales", señala en la entrevista.