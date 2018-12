Teresa Rodríguez descarta dimitir tras el paso atrás de su formación en las andaluzas

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, TeresaRodríguez, ha descartado este miércoles dar un paso atrás tras los resultados cosechados en las elecciones andaluzas por la confluencia -que ha obtenido 17 escaños frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en los pasados comicios--, a la par que ha garantizado que Adelante Andalucía no votará ni facilitará una investidura de Ciudadanos (Cs).

Así se ha pronunciado Rodríguez en la primera rueda de prensa que ha ofrecido tras las elecciones de este domingo, en la que ha estado respaldada por el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya animado a Cs a romper con PP y Vox y poner sobre la mesa una opción alternativa que pase por un pacto con el PSOE. En ese caso, el voto de Adelante sería clave para que el partido naranja pudiera gobernar.

"Dique de contención" de las derechas

"Es un escenario ficticio, no existe por ahora esa posibilidad, no se va a plantear", ha afirmado la dirigente andaluza del partido morado, que ha asegurado que la confluencia seguirá siendo "dique de contención" de las derechas, como ha defendido a lo largo de toda la campaña, y toda vez que entiende que Cs, en cuestiones económicas y en la defensa de la autonomía andaluza, se ha posicionado "a la derecha del PP".

Ha explicado que no distinguen entre "derechas blandas" ni comparten que Cs esté en el centro, de modo que no votarán ni facilitarán un gobierno del partido naranja porque sería una contradicción frente a los que han dicho durante toda la campaña para no facilitar un ejecutivo de la derecha. "Si Susana Díaz quiere, que lo haga, nosotros no", ha remachado.

Preguntada por si esa opción sería un mal menor tras la entrada de Vox en la Cámara, partido que es llave de gobierno, Rodríguez ha lamentado que los de Santiago Abascal ya han llegado a la institución y que, según tiene entendido, no tienen intención de entrar en el Gobierno andaluz. "Si permitimos un gobierno de Cs, a lo mejor también Vox lo permite", ha planteado antes de insistir en que Adelante será coherente y no "impresionista" en este escenario.

Entretanto, ha asegurado que el grupo parlamentario de Podemos e IU estará "atento" ante la influencia que Vox pueda ejercer en las políticas públicas pues, como ha advertido, el quid de la cuestión no es solo la investidura, donde ve "todo el pescado vendido", sino que pondrán el acento en todas las iniciativas que están por venir o incluso en su intención de derogar leyes como la de Memoria Histórica. Ante esta situación, Adelante fiscalizará al Gobierno "más que nunca" para defender los valores constitutivos y la autonomía andaluza.

Rodríguez también ha revelado que Susana Díaz le ha llamado esta mañana, en el que ha sido el primer contacto entre ambas tras las elecciones, si bien no han concretado ninguna reunión y la dirigente de Podemos le ha trasladado que Adelante "no es concluyente" para la investidura y que si logra más apoyos, "que los vaya buscando" antes de intentar el respaldo de la confluencia. "Hay tres candidatos y ninguno tiene apoyo suficiente", ha explicado para apuntar que no serán "parte de la estrategia de ninguno de los tres para conseguir apoyos".

No vamos a hacerle el juego a ninguno de los tres, cuando acabe el baile de máscaras ya veremos

"No vamos a hacerle el juego a ninguno de los tres, cuando acabe el baile de máscaras ya veremos", ha matizado la candidata.

Por otra parte, sobre las negociaciones para elegir a los miembros de la Mesa del Parlamento, Antonio Maíllo ha avisado de que "habrá que normalizar los acuerdos y abrir cauces", si bien ha considerado que hasta el 27 de diciembre, cuando se constituye la Cámara autonómica, "hay tiempo". Además, ha defendido que espíritu del Parlamento es que se alcance un acuerdo que represente a cada fuerza.

Futuro de la confluencia

En lo que a los resultados de Adelante respecta, y después de que algunas voces como Juan Carlos Monedero hayan puesto el foco de sus críticas en la candidata, Rodríguez ha recordado que el fundador del partido morado "no es inscrito de Podemos Andalucía", a la par que ha recordado que la federación que capitanea tiene mecanismos "muy claros" de revocación de los dirigentes y que "cualquier inscrito de Podemos Andalucía puede utilizarlos".

"Quienes dirigimos Podemos Andalucía tenemos un compromiso claro de limitación de mandato en cualquier momento, venimos muy ligeros de equipaje y asumimos responsabilidades, y la responsabilidad que ahora asumo es la de iniciar un proceso de debate interno para orientar la estrategia interna en Andalucía de Podemos, apostando por la confluencia y por los espacios de unidad, y para dejar a la organización en mejores condiciones", ha afirmado descartado dimitir y cuando también ha afirmado que el modelo de la confluencia "no es renunciable" y que, de hecho, "nadie lo ha planteado orgánicamente en ningún espacio".

Así las cosas, el martes, dos días después de las elecciones, se reunieron los órganos de las cuatro formaciones políticas que conforman Adelante Andalucía --Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista-- para analizar los resultados de la confluencia y, a partir de ahí, van a entrar en un proceso de autocrítica "pausada y clamada", al objeto de detectar "qué ha fallado y qué hemos hecho mal". "Necesitamos saber qué mejorar y asumirlo como reto a futuro", ha explicado Rodríguez, que ha lamentado no haber sido capaz de activar al votante de izquierdas y progresista, "para recuperar la democracia andaluza en clave de recuperación de derechos".

Desde ese planteamiento, abren ahora un proceso de reflexión de mes y medio en el que elaborarán un documento de autocrítica, que pasará por todos los círculos y territorios, para que las bases hagan sus aportaciones y poder discernir una estrategia de cara a los próximos procesos electorales.

De su lado, Maíllo ha insistido en ratificar Adelante como "el proyecto de futuro para el espacio que vamos a representar tanto en el grupo parlamentario como en la intervención social". No obstante, ha asumido que no han sido capaces de persuadir a sectores progresistas y de izquierdas, que no fueron a votar, que han perdido base que antes sí les respaldó y que no han percibido el marco que ha llevado a muchos andaluces a votar a Vox.

Ha asegurado que seguirán hablando de las "cosas de comer" y de los servicios sociales o la necesidad de cambiar un marco laboral "precarizado y de pobreza", si bien antes abren un proceso de debate y reflexión colectiva para establecer la hoja de ruta para los próximos meses, a la par que apostarán por organizarse con el tejido social y esa Andalucía que ya ha dicho en la calle que "no se resigna".

Auge de Vox

Rodríguez cree que ha sido por fenómenos "muy dispares" a lo largo de todo el territorio lo que ha provocado el retroceso de la confluencia y el auge de Vox, "un fenómeno desordenado, se dan situaciones muy diferentes de unas comarcas a otras, y necesitamos escuchar a las bases para saber qué ha pasado y, a partir de ese documento, aprender de cara al futuro".

La candidata de Adelante cree que ha abstención ha sido clave en la irrupción con 12 diputados de Vox, así como también opina que la movilización social en torno a la defensa de los derechos de las mujeres ha provocado una reacción de hombres "que ven que se tambalean sus derechos". En este sentido, cree que hay que construir un feminismo pedagógico "que enseñe que el feminismo beneficia al conjunto de la sociedad, no solo a las mujeres".

El aumento de Vox es "un fenómeno muy poliédrico", por un lado cree que por "la descomposición del PP desde la caída de Rajoy y los casos de corrupción que dan lugar a un aumento de la oferta de la derecha que estimula a su votante"; así como también señala que hay voto popular que ha ido a parar a las filas de Abascal, siendo éste el que más le preocupa a Rodríguez.