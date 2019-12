El TSJC prevé dictar la sentencia de Torra por los lazos amarillos antes de Navidad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto dictar antes de Navidad su sentencia por el juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período preelectoral.

Según han informado fuentes jurídicas, los tres magistrados que componen la sala que juzgó a Torra -el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Mercedes Armas y Joaquín Elías- se han reunido esta tarde para deliberar sobre la sentencia, en la que Torra se expone a penas de inhabilitación.

Los magistrados han celebrado ya otras reuniones para abordar la sentencia, la primera de ellas el 18 de noviembre pasado, el mismo día en que se celebró el juicio.

De acuerdo con el calendario que maneja al TSJC, el propósito de los magistrados es que la sentencia se dicte en los próximos días, si es posible antes de las fiestas navideñas, por lo que lo más probable es que se haga pública la semana próxima, aproximadamente un mes después del juicio.

Posible inhabilitación

El TSJC juzgó el pasado 18 de noviembre al presidente de la Generalitat, para quien la Fiscalía pidió una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público, mientras la acusación popular ejercida por Vox la elevaba a dos años de cárcel.

En caso de que el TSJC inhabilite a Torra, el presidente de la Generalitat no sería apartado del Governhasta que el Tribunal Supremo no lo ratificara, un proceso que podría demorarse no menos de nueve meses.

Fue la Fiscalía la que, a raíz de una denuncia de Cs, presentó la querella que ha dado pie a juzgar a Torra por negarse a acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28 de abril, unos símbolos que el presidente acabó eliminando del Palau de la Generalitat, aunque ya fuera de plazo.