Sánchez exige a Torra que condene la violencia y admita que el separatismo ha naufragado

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha exigido esta sábado a la Generalitat de Cataluña y a su presidente, Quim Torra, que condene todo tipo de violencia que venga de provenga de cualquier "grupúsculo independentista" y le ha advertido que "aún está a tiempo de evitar mayores errores".

En la intervención de apertura del Comité Federal del partido, máximo órgano de decisión entre congresos, que hoy acuerda la estrategia electoral para el 10-N, Sánchez ha pedido a los independentistas que reconozcan que han "naufragado" de forma absoluta y han llevado a la sociedad catalana a un "callejón sin salida".

Sánchez ha reconocido que el Gobierno no descarta "nuevos momentos de tensión" en Cataluña como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', que se espera para este mes de octubre y que "amenaza con recrudecer" la "crisis de convivencia" por la que atraviesa esta comunidad. No obstante, ha prometido que su Ejecutivo conseguirá superar la crisis de Cataluña. "No tengáis duda", ha dicho.

Las palabras de Sánchez se producen después de conocerse que uno de los integrantes de los CDR detenidos el pasado lunes confesó ante el juez que al menos uno de ellos se había reunido con el presidente de Cataluña, Quim Torra, y que a través de terceros le habían comunicado su intención de tomar de forma violenta instituciones catalanas como el Parlament.

Impugnación contra el Parlament

Antes de iniciarse el Comité Federal del PSOE este sábado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este sábado que el Gobierno está trabajando "muy rápido" en el informe para impugnar las resoluciones aprobadas el pasado jueves en el Parlament de Cataluña contra la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios a su llegada al Comité Federal del PSOE, la también secretaria de Igualdad ha llamado a la "tranquilidad" y a "garantizar la seguridad" en Cataluña, y ha instado a entender que "hay que acatar la sentencia (del juicio del "'procés") y que las instituciones están para servir al interés general y no para hacer trabajo partidista".

Estrategia electoral

Durante su discurso, el presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado para llamar a la movilización de su electorado en las elecciones del próximo 10 de noviembre. Además, ha dicho a la derecha y a Unidas Podemos que no pueden aspirar a gobernar cuando se está "ausente en la mayor parte de los territorios".

En la intervención de apertura del Comité Federal del partido, máximo órgano de decisión entre congreso, que hoy acuerda la estrategia electoral para el 10-N, Sánchez ha subrayado que "no merece la pena perder el tiempo por una victoria (las pasadas elecciones) que el resto de actores no reconocieron" y ha recordado que "pese a quien le pese" el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española.