Uno de los CDR detenidos asegura que Torra conocía sus planes de tomar el Parlament

Uno de los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes se entrevistó con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, han apuntado fuentes de la investigación que han precisado que se desconoce el contenido de esa conversación.

Además de este contacto directo, según informa Efe, otras fuentes del caso han indicado que uno de los detenidos, Ferrán Jolis, aseguró al juez que le habían dicho que Torra iba a facilitarles la entrada en el parlamento catalán para realizar un encierro el próximo 1 de octubre, cuando se cumplen dos años de la consulta independentista de 2017.

Esas fuentes han relatado que el detenido afirmó además que habían realizado contactos indirectos con responsables de la Generalitat para que se les facilitara la entrada en instituciones para la consecución de sus planes y han recalcado que estos contactos para lograr ayuda no fueron directos, sino que se realizaban a través de una tercera persona.

La agencia Europa Press concreta que esas instituciones eran el Parlament de Cataluña. El dato fue aportado, según han confirmado las mismas fuentes, por Ferrán Jolis, uno de los dos acusados que admitieron ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 parte de los hechos que se les imputan

Según publica hoy el diario ABC, los detenidos trataban de obtener ayuda de Torra para realizar un encierro en el parlamento catalán el próximo 1 de octubre, cuando se cumplen dos años de la consulta independentista de 2017.

El juez Manuel García Castellón ordenó el jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los siete miembros de los CDR detenidos en la operación 'Judas' al considerar que integraban una organización "jerarquizada" que pretendía instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas".

Según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, según fuentes jurídicas.

La noticia ha provocado reacciones en los principales partidos de la oposición. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado como "imprescindible" que se aclare la vinculación de Torra con los CDR detenidos. "¿Sánchez va a seguir manteniendo sus acuerdos con él allí donde ha entregado el gobierno a los separatistas?", ha cuestionado el líder de los populares en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Vox ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de ser el "jefe intelectual" de los CDR y de que "conocía" el "ataque terrorista" que preparaba el comando y "lo iba a facilitar".

Así lo ha manifestado este sábado la formación que dirige Santiago Abascal en una publicación en su cuenta de Twitter.

⚠ ¿Cómo iba a condenar Torra el ataque terrorista que preparaban los CDR si es el jefe intelectual del comando, conocía el plan y lo iba a facilitar? Mientras, el Gobierno en "defunciones" abronca a la Guardia Civil... Esto no es una pesadilla, es la realidad que sufre España. pic.twitter.com/wvHVoq6eQg

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que Quim Torra no siga al frente de los Mossos para "proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas".

"Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña", ha señalado Rivera en una publicación en su cuenta de Twitter.

Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña. Llevamos meses advirtiendo a Sánchez que no se puede pactar con alguien así. Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas. Actuar no es una opción, es una obligación. pic.twitter.com/J2ipEpPEbN