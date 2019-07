Al PSOE se le siguen yendo afiliados en una lenta sangría que nadie, ni el propio Pedro Sánchez, consigue atajar. El partido que se vanagloria de sus 140 años de historia y que hace 15 años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, sacaba pecho con sus 600.000 militantes cuenta hoy con una cifra mucho más baja: unos 175.000 afiliados, según fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli.

El número actual de afiliados supone que más de 12.000 afiliados se han dado de baja desde que Sánchez regresó a la dirección del PSOE hace dos años con el apoyo mayoritario de la militancia. Para las primarias de abril de 2017, que Sánchez ganó frente a Susana Díaz y Patxi López, se aprobó un censo con 187.360 militantes, de los que más de 140.000 votaron en esas elecciones decisivas para el PSOE.

Este continuo goteo de bajas viene, por tanto, de lejos. Cuando Sánchez fue elegido por primera vez para liderar el PSOE en 2014, el partido tenía un censo de 197.000 afiliados. Al año siguiente, la cifra había descendido a 194.000, por lo que no hay año que no termine con el número de militantes a la baja.

La aplicación 'Mi PSOE'

De los 175.000 militantes actuales, alrededor de 50.000 están apuntados a la aplicación 'Mi PSOE' en la que están todos sus datos de afiliación y, por lo tanto, pueden ejercer el voto por vía telemática en una consulta a la militancia. Los que no lo están, tendrán que depositar su papeleta en urna si hay una votación sobre el pacto de gobierno con Podemos.

En la actualidad, sólo hay una corriente interna de opinión dentro del PSOE que está reconocida en los Estatutos, la de Izquierda Socialista (IS). Con más de 3.000 adscritos y los que formalmente no lo están pero siguen sus postulados, los militantes de IS representaban hace dos años en torno al 15% de los afiliados que tenía el PSOE.