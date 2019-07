Primera sorpresa de la legislatura. Pedro Sánchez introdujo muchas ofertas de pacto de Estado en sus dos horas de discurso de investidura, pero no quiso desvelar su plan de gobierno con Podemos. En peor situación quedó Cataluña, para la que no tuvo ni una sola palabra atractiva a oídos de los independentistas y a la que sólo se refirió de forma indirecta, al comparar la estrategia secesionista con la fracasada del Brexit.

"Aprendamos del caso del Brexit, construido sobre la falacia, que va en contra de la lógica de los tiempos, reivindicamos una España autonómica en una Europa federal", manifestó Sánchez antes de censurar a aquellos que plantean "una segunda soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento". Una afirmación que hizo revolverse al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde su escaño.

En un lance previo de su discurso, el candidato a la investidura pidió superar las "tensiones territoriales". Para ello, hizo una "invocación de la ley y de la Constitución" y planteó un proyecto "colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta" frente a los postulados secesionistas.

"La superación de nuestras tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley y de la Constitución y de su aplicación, sin duda alguna necesaria. Derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta", resumió.

Tras ello, se preguntó qué sentido tiene fomentar "la desunión, la desagregación, la división dentro de España" y "levantar fronteras internas", cuando lo que hace falta es "más Unión Europea" y "derribar muchas fronteras externas" en el continente. "Es ir contra la historia", advirtió a los independentistas sin dirigirse expresamente a ellos.

Difícil "punto de acuerdo"

Los compromisos sociales de los que Sánchez hizo gala desde el estrado no entusiasmaron a los 42 diputados de Podemos, quienes sólo aplaudieron el recuerdo que tuvo el presidente del Gobierno con las dos últimas víctimas de la violencia de género, lo que da una idea de las dificultades que existen entre socialistas y morados para cerrar un acuerdo programático de gobierno.

Al filo de las dos horas del discurso de investidura llegaron las primeras palabras del candidato del PSOE que iban dirigidas a Podemos y no fueron nada halagüeñas, ya que le sirvieron para constatar que no será sencillo alcanzar "un punto de acuerdo" con los morados en este decisivo momento de la legislatura.

"Nada que merezca la pena es fácil, y lo que tenemos por delante merece mucho la pena", dijo Sánchez mirando por primera vez al escaño de Pablo Iglesias en busca de cierta complicidad. Pero no la hubo. "Procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora se ha hablado mucho de las diferencias y estamos comprobando que no es sencillo llegar a un punto encuentro. Pero nada que merezca pena fácil", les pidió a los diputados de Podemos.

Demasiada poesía

Al hilo de ello, planteó a Podemos que tanto el PSOE como ellos tienen encima "la mirada esperanzada de millones de compatriotas", por los que les corresponde avanzar para "culminar un acuerdo", en principio de aquí al jueves, que dé pie a "una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza". Demasiada poesía a oídos de Iglesias y sus compañeros, quienes no se dieron por aludidos.

"Tenemos la posibilidad de sacar adelante lo que nos une, una sociedad de izquierdas", subrayó Sánchez antes de cambiar de tercio y dirigirse a la bancada conservadora, en la que metió a PP y Ciudadanos, a los que separó de la ultraderecha que, a su juicio, representa Vox. "Lo que les exijo es que España avance, no les pido que nos apoyen, solo que quiten las barreras", emplazó al líder del PP, Pablo Casado en el cierre de su discurso.

La lista de ofertas de pactos de Estado empezó con una reforma de la Constitución para modificar el artículo 99 sobre la investidura y evitar en el futuro el "bloqueo institucional" que, a su juicio, se da en la actualidad. Sin entrar en detalles de por dónde iría dicha reforma, Sánchez subrayó que su iniciativa persigue que los españoles no tengan que "sufrir la amenaza de la repetición electoral", citando el modelo de constitución de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas.

La propuesta busca, a juicio del candidato socialista, que el Ejecutivo "tenga garantías para poder ser constituido y reforzar la estabilidad del sistema", aunque no precisó cómo llevarlo a cabo. "No se trata de elegir entre izquierda y derecha, estamos eligiendo entre que España tenga Gobierno o no", insistió Sánchez, quien negó que con esta iniciativa se busque el "debilitamiento de la oposición".