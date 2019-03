Rocío Monasterio: "Solo me he sentido discriminada como mujer cuando he dado órdenes a musulmanes en las obras"

La dirigente de Vox Rocío Monasterio ha asegurado que solo se ha sentido discriminada por ser mujer en el ejercicio de su profesión como arquitecta cuando ha tenido que trabajar con obreros musulmanes.

"Las únicas veces que he sentido que, por el hecho de ser mujer, en el mundo de la construcción he tenido problemas es cuando, por dirección facultativa, tenía que dar órdenes a musulmanes en obra, que no quieren que una mujer se dirija a ellos y les dé órdenes", ha explicado Monasterio en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

En estos casos, ha asegurado que "con el mundo de los yeseros (en alusión a los trabajadores musulmanes) siempre ponían un intermediario para que transmitiera órdenes". "Nunca podía dirigirme yo a ellos", ha explicado la dirigente de Vox.

Según Monasterio, con el resto de operarios nunca se ha sentido discriminada, pese a trabajar en un sector como la construcción donde la mayoría son hombres. "Trabajo en el mundo de la construcción donde suelo estar sola en una caseta rodeada de hombres y no me pasa nada; hay una mayoría de mujeres que no están interesadas en trabajar de ferrallista o cerrajeras hormigonando y a mi me encanta", ha añadido la dirigente de Vox.

Nunca he sufrido discriminación

Monasterio ha insistido en que no se ha sentido nunca discriminada en el ejercicio de su profesión, al ser preguntada por si a los ferrallistas españoles les gusta que les de órdenes una mujer. "Nunca lo he sufrido (discriminación) en mi carrera, ni en la universidad pública", ha indicado Monasterio aunque ha admitido que lo que existe "es una brecha" por maternidad.

"Te presentas a un trabajo con cuatro niños y la gente piensa que a lo mejor no puedes cumplir con sus obligaciones; existe una brecha y es por maternidad y, por ello, tenemos que hacer una política de Estado", ha reivindicado

Llama aquelarre a las movilizaciones del 8-M

Monasterio ha asegurado defender la "igualdad entre hombres y mujeres" y el "feminismo de Concepción Arenal o Clara Campoamor que han hecho avanzar tanto", pero ha criticado las movilizaciones del 8 de marzo que ha calificado de "aquelarre", al tiempo que ha justificado la ausencia de las mismas de dirigentes de su formación.

"El viernes adoptamos una posición clara de confrontar ese feminismo radical y, por eso no fuimos a esa manifestación a que nos dieran carnés de feministas, porque no hace falta que la señora Calvo nos de ningún carné", ha indicado la candidata a la alcaldía de Madrid. Para Vox, "es vergonzoso la utilización de las mujeres por parte de los partidos" y ha defendido que la "mujer haga lo que le de la gana".