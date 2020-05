CRUE responde a Iglesias: "Todas las universidades trabajan para ofrecer la mejor formación"

Los cara a cara entre la diputada de Vox María Ruiz y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, se están convirtiendo en una de las señas de identidad del debate parlamentario en la XIV legislatura.

No tanto porque Iglesias responda en profundidad a las interpelaciones de la parlamentaria sobre la situación crítica que atraviesan las residencias de ancianos. Más bien por el desvío que el líder de Unidas Podemos hace hacia el debate de lo público y lo privado y que tan buena acogida tiene en los círculos tuiteros de su partido.

En la última sesión plenaria, Iglesias explicó a Ruiz que había revisado su currículum en internet y le achacó haber estudiado en la Universidad CEU San Pablo. "Ahí no puede estudiar cualquiera", espetó. Para el mandatario "lo que define la democracia" es la educación pública y "que se pueda elegir y que estudie quien no tiene medios".

CRUE: "Lo importante es hablar de calidad"

Ese mismo día, el pasado miércoles, CRUE Universidades Españolas celebraba una Asamblea General inédita en sus más de 25 años de historia. Por primera vez, los rectores y rectoras de las 76 universidades que forman parte de la institución se reunieron de manera telemática para analizar las actuaciones durante el estado de alarma decretado a consecuencia de la pandemia de la covid-19 y debatir sobre las próximas acciones para mantener la calidad y competitividad internacional del Sistema Universitario Español (SUE).

Tras el debate jaleado por el vicepresidente del Gobierno, fuentes de la CRUE defienden que "todas las universidades públicas y privadas que conforman la institución trabajan ofrecer la mejor formación posible a los españoles y españolas". "Lo importante es que hablemos de universidades de calidad, como es el caso español", destacan.

En su turno de respuesta, Ruiz indicó a Iglesias que "esto no es la Complutense y nosotros, los diputados de Vox, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo, de qué va la vida. Lo de gobernar le viene grande, y no estaría de más que asumiera sus limitaciones con un poquito más de humildad".

"Todos los diputados de Vox tienen peor casa que usted"

"Por cierto, no sabe usted lo que le costó a mi padre pagarme la mejor educación que pudo", comentó después de señalar que la mayoría de los diputados de Vox y sus votantes tenían peor casa que él. "¿A quién pretende engañar erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres señor Iglesias?", preguntó.

Iglesias afeó a Ruiz haberle acusado "de suministrar morfina para matar a mayores" y "aludir a los fundamentos de la democracia". "Son las bases materiales que constituyen los derechos sociales, como la Sanidad pública y si alguien los ha socavado con recortes son sus socios. Ustedes defienden eso y la sanidad y la educación privada porque son antidemócratas. Y plantean propuestas tan deleznables como el 'pin Abascal'".

"También es necesaria la justicia fiscal con una tasa de reconstrucción. Y ustedes están a favor de rebajar los impuestos a los ricos. Porque son antidemócratas. Otro fundamento de la Constitución es el derecho a una pensión digna. Ustedes quieren que sean privada. Llaman paguita al ingreso mínimo vital. Han tenido la indecencia de llamar parásitos a quienes no pueden llegar a fin de mes. Están a favor de los buitres y de los que se enriquecen a costa de los que no pueden acceder a una vivienda. Porque son antidemócratas", defendió Iglesias.

Ruiz señaló a Iglesias que "si usted está donde está es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo".

"Usted tampoco es un líder revolucionario. Ni un líder espiritual. Usted es miembro de un equipo de Gobierno, un ministro, un gestor que está ahí para solucionar los problemas de todos los españoles. No ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le he hecho", remató la diputada de Vox.