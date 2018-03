El rector de la Universidad de Glasgow defenderá a Ponsatí ante su posible extradición

El rector de la Glasgow University, Aamer Anwar, defenderá a la exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí ante su posible extradición de Escocia a España, como ha anunciado él en un tuit.

Anwar anuncia que la defenderá de "una persecución política" y teniendo en cuenta que en España no tendría garantizado el respeto a los derechos humanos, según alega.

‘A systematic attempt by Spain 2criminalise the desire for independence’ We will robustly fight for @ClaraPonsati against what has been described as ‘political persecution’ #Catalonia@ScotNationalpic.twitter.com/AkrEWZyn0l