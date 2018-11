Puigdemont se ofrece como 'número dos' de Junqueras en las elecciones europeas

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha manifestado este martes su intención de presentarse a las elecciones europeas en una lista unitaria independentista como "número dos de Oriol Junqueras".

En una entrevista en Catalunya Radio, Puigdemont ha declarado que "no quiere" una participación directa en las europeas, sino que "solo se presentará como número dos de Junqueras", y no ha descartado que Anna Gabriel también se presente en esta lista.

El anuncio de Puigdemont llega tras conocerse la alianza entre ERC y EH Bildu para presentar una candidatura a las elecciones europeas. El partido con representación en Cataluña ya ha anunciado a Junqueras como cabeza de lista, mientras que JxCat aún debe decidir quién presenta a estos comicios.

"Honesto" en su mandato

Sobre el juicio del 1-O, Puigdemont ha asegurado que "no se debería de producir": "Si a mi no me quieren juzgar, ¿por qué tienen que hacer un juicio a gente que he nombrado yo?", y se ha colocado como "máximo responsable" del referéndum unilateral.

El expresident ha señalado que fue "honesto" en el tiempo que estuvo al frente de la Generalitat, excusándose de esta manera de las críticas procedentes del sector independentista que le acusan de no implantar la República: "Dije que no había un botón que, si lo pulsabas, surgía la república catalana", y ha pedido que el 'procés' no se salga del pacifismo.

"Sánchez tiene la misma solución que Rajoy"

Puigdemont ha hecho hincapié en que la solución de Pedro Sánchez "es muy parecida a la de Rajoy". De esta manera ha señalado que "solo cambian las palabras y el tono", y ha pedido al presidente del Gobierno que retire el delito de rebelión.

También ha señalado que en el Parlament "no se dan las condiciones de igualdad": "Hay un Govern bajo libertad vigilada, un Parlament controladísimo, con gente que se autocensura. No son las condiciones de libertad para tener un diálogo profundo".