El PSOE mete prisa a Iglesias para que acepte un Gobierno sin ministros de Podemos

El PSOE ha redoblado este domingo su presión sobre Unidas Podemos para que diga, de una vez, si acepta la oferta que hizo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que su formación entre en los segundos niveles de la administración.

Fuentes socialistas insisten en que la propuesta es “de cooperación”, no de gobierno de coalición y Unidas Podemos “lo sabe”.

Esa cooperación se desarrollaría en “tres niveles”: a) parlamentario; b) en los contenidos (programa de investidura) y c) en representación institucional, “pero no en el Consejo de Ministros”.

La razon de que no haya una coalicion de gobierno, explican estas fuentes, es que a diferencia de la Comunidad Valenciana, La Rioja o Asturias “en estas últimas se suman mayorías absolutas y en el gobierno de España no”.

"No es un veto a Iglesias"

“Hay que ir a una fórmula incluyente, más abierta y razonable para colaborar con el Parlamento sumando más apoyos”, recalcan las fuentes consultadas, que ponen de relieve que Sanchez se ha movido de su propuesta inicial -gobernar en solitario- mientras Iglesias se mantiene en rechazar todo lo que no sea un gobierno de coalición.

“Nuestra propuesta es una prueba de habernos movido de nuestra posición inicial de gobernar en solitario, ellos (UP) deben hacer lo propio. Estamos a la espera y deseando trabajar para su voto favorable”, se señala desde Ferraz.

“En síntesis: cooperación no es lo mismo que coalición. No es una cuestión de nombres y de vetos personales, que no existen, sino de concepción de nuestro planteamiento político de fondo. Un Gobierno de cooperación puede contribuir a facilitar la investidura”, concluyen estas fuentes.