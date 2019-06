Cs da un portazo a Vox en la Comunidad de Madrid y se abre a pactar "con partidos que quieran progresar"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado este miércoles el "programa único común" a tres bandas propuesto por Vox para llegar a un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid. El dirigente de la formación naranja en la región ha reiterado que sólo va a negociar con aquellos partidos "que quieran progresar" y no con los que busquen volver al "blanco y negro".

"No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid ni frivolicen con la violencia machista, el colectivo LGTBI y los derechos y libertades que se han ido conquistando en la Comunidad", ha lanzado Aguado en una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid tras conocer la propuesta de mínimos del partido liderado por Santiago Abascal indispensable para que sus votos faciliten una investidura de centro derecha en la comunidad.

Entre otros puntos, Vox ha pedido que se supriman artículos de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la Ley 2/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual.

Vox también propone la colaboración "desde todos los organismos de la Comunidad con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal con especial atención a la identificación y repatriación de los menas".

Pero Aguado rechaza la propuesta de Vox y la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha ofrecido a mediar entre ambas fuerzas. "Si Ciudadanos no se sienta con Vox, ya lo haré yo", ha manifestado.

Eso sí, la dirigente popular, ya contra las cuerdas, considera que "Cs y Vox se tienen que entender". "Sería bueno que se sentaran a hablar", ha declarado en la Cámara regional después de hacer un llamamientos a ambas formaciones para que fijen cuanto antes una fecha para el debate de investidura.

Errejón tiende la mano a Cs

Aguado ha insistido que solo van a negociar "con aquellos partidos que quieren progresar". Y lo ha hecho minutos después de que el dirigente de Más Madrid, Iñigo Errejón, tendiese la mano a la formación naranja para llegar a un acuerdo de gobierno en la región que vele por la "regeneración" y que se aleje del "PP de la Gürtel". Errejón ha aprovechado la crisis interna de Ciudadanos para pedir a Rivera que "rectifique" y no se "enroque en la soberbia". "En los próximos días hay que dar pasos decididos y sumar una mayoría alternativa", opina.

Aguado ha emplazado al PP a preguntarse si quiere una Comunidad en blanco y negro o en color. "No quiero una comunidad que tenga como reflejo los años 50, no quiero una comunidad en blanco y negro, sino en color. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y mi partido están por encima de un gobierno", ha aseverado.

Ayuso ha asegurado que respeta a Vox y a sus votantes, pero deja claro que la intención de su partido no es volver a "debates estériles que dividen a la sociedad"

Tras conocer las propuestas de Vox y la negativa de Aguado a secundarlas, Ayuso ha defendido que "el PP es el partido del progreso". Si bien ha asegurado que respeta a Vox y a sus votantes, la dirigente popular ha dejado claro que su partido no tiene intención de volver a "debates estériles que dividen a la sociedad" y ya "superados hace años".

Por otro lado, ha instado a Vox a no fijar como líneas rojas asuntos que no son competencia autonómica, sino estatal: como el de la inmigración. En este caso, Ayuso considera que el debate se debería abrir, en todo caso, en el Congreso de los Diputados a petición del Grupo Parlamentario Vox.