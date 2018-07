Los políticos catalanes se enfrentan por una pancarta de la "República catalana"

La pancarta que aparecía en la mansión de Waterloo en la que se podía leer "República catalana" junto con el escudo de la Generalitat ha levantado polémica entre los políticos catalanes. El secretario general de Units per Avançar, Ramón Espadaler, fue el primero en reprochar a Quim Torra que en la mansión de Carles Puigdemont se colgara dicha pancarta.

Mediante un mensaje en la red social Twitter, Espalder calificó de "lamentable" que se "apropiase partidariamente de un símbolo de todos". Torra, por su parte, respondió en la misma red social a Espadaler, y afirmó que a él le "preocupan los exiliados, los presos políticos, el millar de catalanes investigados y procesados por defender la democracia y cómo hacemos efectiva la República".

Entenc que per vostè aquest sigui un tema extraordinàriament important. Però miri, Sr. @Ramon_Espadaler, a mi ahir em preocupaven els exiliats, els presos polítics, el miler de catalans investigats i processats per defensar la democràcia i com fem efectiva la República. https://t.co/cfAgyatQWA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 29 de julio de 2018

La pancarta se colgó en la recepción a Puigdemont en la que participaron dirigentes independentistas y familiares de los políticos secesionistas presos. Espadaler respondió el pasado domingo al president de la Generalitat que "los símbolos del autogobierno se ajusten a la legalidad no es solo una cuestión formal, sino el reflejo y la expresión del respeto que tiene, o no, por un país plural. Lo importante es encontrar soluciones que no dividan los catalanes", aseguraba.