Por qué las playas españolas pierden más banderas azules que nunca

España es el país con mayor número de playas con bandera azul desde 1987. De los 4.559 distintivos concedidos este año a nivel internacional, un total de 669 ondearán este verano en las costas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas españolas. Pero lo cierto es que el país pierde cada vez más reconocimientos de este tipo.

Tiene 24 galardones menos que el año pasado, cuando logró batir su propio récord al hacerse con 696. Mientras que algunas zonas pueden irrumpir en el ránking anual cosechando por primera una bandera azul, otras dejan de recibir esta suerte de galardón con el que habían contado durante años.

Es lo que ha ocurrido este 2019 con Badajoz y Zahara de los Atunes, respectivamente. Sí, Badajoz tiene playa y ahora con bandera azul. Se trata de la playa de agua dulce de La Dehesa de Cheles, ubicada en el embalse de Alqueva. En cambio, la emblemática Zahara, en la localidad gaditana de Barbate ya no cuenta con la que tenía.

Los motivos de este vaivén son varios, pero principalmente se debe al incumplimiento reiterado de la Ley de Costas. Así lo explican desde la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la rama española de la Fundación de Educación Ambiental (FEE), es decir, la organización internacional que concede estas insignias a las playas y puertos que destacan por su buen estado y sus prestaciones para los usuarios en 45 países del mundo.

"Si una playa galardonada con la bandera azul deja de cumplir con alguno de los criterios imperativos como los estándares elevados en la calidad de las aguas de baño y la seguridad, la bandera azul deberá dejar de ondear allí", explica a Vozpópuli el presidente de la asociación y cofundador de la FEE, José R. Sánchez Moro.

Según este licenciado en Biología y Máster en Comunidades Europeas, el descenso en esta edición tiene que ver con "el alto nivel de exigencia" para alcanzar el distintivo: "No hay legalidad sin sostenibilidad y a la inversa". Es decir, hay menos banderas azules, pero las que las consiguen gozarían de un estado óptimo.

¿Carta blanca a los chiringuitos?

"No se trata de ir a pillar a los alcaldes, pero no damos ventajas competitivas temporales, sino ventajas cooperativas permanentes. Lo que haga bien un ayuntamiento debe servir de modelo para otros", dice. "No se trata de un seguro ni de una garantía de por vida, sino de un reconocimiento que certifica que en el verano se han cumplido una serie de condiciones. Más que ganar o perder banderas azules, se trata de renovarlas o no", aclara.

En Andalucía ha habido menos este año porque en muchos municipios la administración no quiere entrar en conflicto con los chiringuitos

Sánchez Moro incide en que la presentación de candidaturas al programa es voluntaria y que los municipios no tienen que hacer desembolsos económicos adicionales. Solo los que conlleva el propio mantenimiento y adecuación de sus arenales, instalaciones, la calidad del agua y un mínimo de dos socorristas por playa.

"Algunos ayuntamientos deciden no presentarse y este es otro de los motivos por los que puede haber menos banderas", señala. "En Andalucía ha habido menos este año porque en muchos municipios la administración no quiere entrar en conflicto con los propietarios de los chiringuitos, por ejemplo. Los hay que cumplen con la normativa y los hay que no, pero no se hace nada porque existe demanda de esos negocios", apunta.

Sin embargo, recuerda el presidente de Adeac, hay que entender que, a diferencia de otros países, aquí las playas son de todos los españoles, de acceso público y gratuitas. Entre los criterios que una playa debe cumplir para optar a la bandera azul figuran la existencia de paneles con información sobre la playa, los ecosistemas litorales y, en su caso, sobre espacios naturales protegidos próximos, junto con un código de conducta.

"Nada de perros ni caballos"

El municipio debe organizar al menos cinco actividades de educación ambiental al año. La calidad de aguas de baño debe ser excelente durante la temporada de baños anterior en todos sus puntos de muestreo, de acuerdo a la Directiva de Calidad de Aguas de Baño. Adicionalmente, hay que cumplir con la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas.

"Además existen otros criterios para recibir la bandera azul como el de no permitir a los perros bañarse en en la playa. La prohibición de animales domésticos en la playa debe abarcar todo el área de la playacandidata, incluida la zona de baño, por motivos higiénico- sanitarios que recomienda la OMS", advierte el biólogo.

La prohibición de animales domésticos en la playa debe abarcar todo el área de la playa candidata, incluida la zona de baño, por motivos higiénicos y sanitarios

También con la legislación ambiental, en especial la Ley de Costas y debe estar limpia y disponer de una adecuada gestión de residuos, incluyendo la recogida selectiva de envases, papel, vidrio, etc. La playa debe contar con baños públicos y alguno adaptado para personas con discapacidad.

Por otro lado, las playas deben tener accesos fáciles y seguros y en el caso de las urbanas deben ser accesibles para personas con discapacidad. Hace falta un equipo de primeros auxilios con desfibriladores incluidos, así como un adecuado equipo humano y material de socorrismo.

Valencia gana, Andalucía pierde

Por comunidades autónomas, la valenciana es la que mayor número de banderas acapara este verano contando playas, embarcaciones y puertos. En total, tiene 150. Le sigue Cataluña con 120 banderas, Galicia con 119 y en cuarto lugar se sitúa Andalucía.

Las costas andaluzas cuentan con 98 reconocimientos, pero ha perdido hasta 18 en comparación con el año pasado. Después se sitúa Baleares (63), Canarias (49) y Murcia (31). A continuación aparecen en la clasificación Asturias (13), Cantabria (11), País Vasco (5), Melilla (4) y Extremadura (3). Por último figuran con un solo distintivo tanto Ceuta como Madrid.