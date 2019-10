El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha amenazado a los líderes políticos catalanes y ha indicado que "el 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones".

"Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado", ha señalado, no obstante, Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser en esta jornada en la que se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Sánchez ha recalcado que si "en las próximas semanas o meses" el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con "firmeza, unidad de acción y proporcionalidad", y ha asegurado que si se ve obligado a aplicar el 155 se guiará por esos principios y hablará con los principales partidos antes de tomar una decisión.

Vozpopuli ya informó que el Senado, pese a estar disuelto por la convocatoria electoral del 10 de noviembre, puede dar el visto en la Diputación Permanente.

El Gobierno estará "muy atento"

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que "no juegue con fuego" y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e "indicios" de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O.

"Condenar cualquier indicio de violencia venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo", ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que en el Gobierno estarán "muy atentos" y van a "garantizar la seguridad".

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se hará en "unas semanas" y quiere que sea antes de que comience la campaña electoral. El jefe del Ejecutivo ha admitido que tiene pensada una fecha pero no la ha dicho.

Además ha señalado que este día se conocerá en un Consejo de Ministros, que es el que tiene que dar la aprobación, aunque no ha confirmado si será en la reunión de su gabinete este viernes. Sánchez no ha querido dar fecha alguna porque, según ha reconocido, no quiere "arriesgarse" pero le gustaría que fuera "cuanto antes" porque ya tienen "todo", tras el visto bueno del Supremo y lo que ahora están haciendo es "puliendo y afilando" la fecha.

Sin honores para Franco

Por otra parte, ha calificado de "ciencia ficción" que la familia de Franco pueda reclamar que la exhumación de los restos del dictador y su traslado al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio se haga con honores de Estado.

El presidente en funciones ha insistido en que la exhumación es una "una victoria de la dignidad, la memoria y la democracia" y ha considerado que hay que felicitarse por el desenlace de este proceso que, en su opinión, no ha sido "tan largo", teniendo en cuenta que la familia del dictador ha interpuesto todos los recursos posibles para evitarlo.