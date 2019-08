Pedro Sánchez defiende una "tercera vía" para evitar elecciones e ignorar a Iglesias

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido que España no tiene "por qué ir a elecciones" el próximo 10 de noviembre ya que, a su juicio, existe una "alternativa o tercera vía" para evitar la repetición electoral y un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

"Un gobierno progresista con un programa común progresista, que puede perfectamente cooperar con distintas opciones al gobierno de coalición que plantea Unidas Podemos durante los próximos cuatro años”, ha señalado el jefe del Ejecutivo en funciones en una entrevista que publica mañana el diario El Paísy que ha sido adelantada por ese rotativo en su cuenta de twitter.

"No tenemos por qué ir a elecciones. Entre ello y un Gobierno de coalición, hay una tercera vía". La entrevista completa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana domingo en https://t.co/hACPlUYoiPpic.twitter.com/QstxrlHDMK — EL PAÍS (@el_pais) August 31, 2019

“Si al final el 10 de noviembre tenemos que ir a elecciones, los progresistas de este país van a apostar con mayor contundencia por el PSOE”, ha asegurado en el video de 42 segundos adelantado por ese diario.

Iglesias tacha de irresponsable a Sánchez

Una frase con la que contesta al tuit que ha emitido este sábado por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien ha tachado de irresponsable a Sánchez, además de acusarle de no querer reunirse con la formación morada hasta el próximo día 10 de septiembre.

"Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10. Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: A) Quiere elecciones y no busca acuerdos B) Pretende negociarlo todo en el último minuto", ha señalado Iglesias en su cuenta de Twitter en un mensaje que va acompañado por un calendario con las fechas hábiles para evitar una repetición electoral.

"¿Es esto responsable", ha agregado el líder de Unidas Podemos.