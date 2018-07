La fundación del PP contrata “en periodo de prueba” al imputado expresidente de Murcia

La fundación del PP tiene contrato en vigor con una empresa que pertenece al ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por corrupción política en dos causas judiciales que le costaron el cargo. Según ha sabido Vozpópuli, Sánchez trabaja como asesor de contenidos para unos cursos de formación que organiza la fundación Humanismo y Democracia. La secretaria general del PP y candidata a la presidencia del partido, María Dolores de Cospedal, es la vicepresidenta de esta fundación, que el PP impulsa como su nueva FAES desde hace un año.

Humanismo y Democracia ha reconocido a Vozpópuli que Sánchez está "en período de pruebas". Un portavoz de la fundación no ha querido desvelar si seguirá contratado una vez superado este período, que suele ser de entre cuatro y seis meses. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el contrato, que expira el 31 de diciembre, es a favor de la empresa Nosce te impsum, propiedad de Sánchez. Las mismas fuentes dicen que el ex presidente murciano cobra 7.000 euros al mes. La fundación desmiente ese extremo. "No es verídico", dicen. La fundación sostiene que la Ley de Protección de Datos les impide hacer público el sueldo que paga a sus empleados.

"No está condenado"

Sánchez trabaja como asesor de contenidos para unos cursos de formación política que la fundación tiene previsto realizar en los próximos meses. Humanismo y Democracia no ha confirmado si la contratación de Sánchez fue o no impuesta por Cospedal en su calidad de secretaria general y vicepresidenta de la fundación. En conversación con Vozpópuli, asegura que el ex mandatario de Murcia "no está condenado" y que la contratación se debe, por un lado, a su "experiencia", y, por otro, a que "es licenciado en Ciencias Políticas".

El caso que desvela Vózpopuli a dos días de las primarias del 5 de julio pone a prueba las promesas de regeneración que los candidatos a presidir el PP están haciendo durante la campaña. Sánchez tiene pendiente un juicio por tres delitos relacionados con la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) en su etapa como alcalde de la población.

En concreto se le acusa de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas y otro más de prevaricación o fraude de fondos públicos. El ex presidente de Murcia también está siendo investigado por dos delitos vinculados a la trama Púnica.

La 'nueva FAES'

El patronato de Humanismo y Desarrollo, que preside Rafael Rodríguez-Ponga, aprobó vincularse al PP el 2 de abril del 2017. El Comité de Dirección del PP aceptó esta vinculación el 3 de abril del 2017. Sánchez presentó su dimisión como presidente de Murcia el 4 de abril del 2017. Sánchez dejó su acta de diputado y la presidencia del PP murciano a finales de mayo del 2017. Su relevo fue Fernando López Miras.

Humanismo y Desarrollo, creada en 1977, es la fundación que el PP impulsa como propia tras la decisión de José María Aznar de desvincular FAES del partido. Rodríguez-Ponga explicó poco antes de este matrimonio que la fundación ya realizaba actividades "basadas en los mismos valores y principios" que comparte con el PP. Además, dijo, el PP "hace años que dona un 0,7% de las cuotas de sus afiliados" a la fundación.