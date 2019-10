Las dos principales patronales catalanas, Fomento del Trabajo y Pimec, han presionado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acepte la propuesta de "diálogo sin excusas" que ha planteado en los útimos días Quim Torra como forma de solucionar el "conflicto" en Cataluña.

Asimismo, han dicho que los actos de violencia, como los que se han vivido en los últimos días en las calles de Barcelona y que han costado alrededor de tres millones de euros, son "el auténtico enemigo del progreso económico de Cataluña".

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al presidente de la Generalitat que lidere la recuperación de la reputación de Cataluña y la confianza empresarial, y el presidente de Pimec, Josep González, ha reclamado a la política realizar propuestas con voluntad de aproximación y no actuar en clave de preelecciones: "Hay que tapar trincheras".

González también ha hecho mención a los políticos independentistas presos: "Me gustaría pasar un recuerdo a toda la gente que hoy tenemos en prisión y espero que algún día se pueda encontrar una buena solución".

'A favor del progreso en Cataluña'

Así lo han defendido en sus discursos de clausura del acto de presentación del manifiesto 'A favor del progreso de Cataluña', que ambas patronales han dado a conocer este miércoles en la sede de Fomento del Trabajo, y en el que piden resolver el conflicto en Cataluña desde la política y diálogo sin excusas, recuperar la "imprescindible" relación institucional entre el Gobierno español y la Generalitat, y acabar con la violencia.

Ambos han subrayado la importancia del acto, y han puesto en valor su capacidad de entendimiento, algo que también han reclamado a la política: "Es histórico y de reafirmación empresarial", ha dicho González, mientras que Sánchez Llibre ha insistido en que se trata de un acto de valentía sin precedentes.

La violencia, el enemigo

El presidente de Foment del Treball ha pedido a Torra que lidere, con la complicidad de todas las instituciones, la recuperación de la reputación de Barcelona y de Cataluña, así como la confianza de tejido empresarial ante la "situación delicada" que pasan muchos empresarios y con el objetivo de recuperar inversiones.

"Necesitamos recuperar a partir de hoy nuestra reputación y marca internacional de Barcelona y su seguridad, así como las otras ciudades de Cataluña, y también la movilidad de nuestras infraestructuras viarias", ha reclamado, y ha añadido que aún hay tiempo de conseguirlo.

Para Sánchez Llibre, este acuerdo patronal tiene que servir para superar la situación de angustia y violencia en Cataluña y para recuperar la normalidad: "Pensamos que este acto es muy importante para evitar que se vuelvan a producir los actos de violencia de estos días, que son el auténtico enemigo del progreso económico de Cataluña".

"Lo que tenemos que hacer es tapar trincheras, yo apelo a que nuestros políticos den señales de que están dispuestos a encontrar soluciones"

Ha explicado que con este manifiesto se dirigen primero a la sociedad civil de Cataluña y al tejido empresarial, pero también a todas las administraciones públicas: al Ayuntamiento de Barcelona, al Govern de la Generalitat, al Parlament, al Congreso de los Diputados y al Gobierno del Estado.

Voluntad política

González, que también ha reconocido haber detectado la sensación generalizada de angustia, ha insistido en la necesidad de que la política haga propuestas con voluntad de aproximación: "Lo que tenemos que hacer es tapar trincheras, yo apelo a que nuestros políticos den señales de que están dispuestos a encontrar soluciones".

Ha criticado que a la clase política le ha faltado diálogo y valentía: "Pedimos a los políticos que se pongan las pilas y actúen como no han hecho, y que nos han causado situaciones de procesos judiciales que se tendrían que haber evitado y que nunca se tendrían que haber dado si hubiera habido una actuación política como dios manda".

"Me gustaría enviar un recuerdo a todas la gente que hoy tenemos en prisión y espero que algún día se pueda encontrar una buena solución"

Para González, si los políticos no encuentran una solución lo deberá hacer la sociedad, que en su opinión deberá asumir el rol de hacer pronunciamientos y de conducir las cosas: "Seguro que la sociedad sabrá encontrar propuestas, pero no me gustaría que fuese por esta vía".

"Aquí en Cataluña nos hará faltar asumir compromisos, no estamos en posesión de toda la verdad y esto lo tenemos que aceptar. Y el Estado tendrá que ser valiente tomando decisiones de reivindicaciones y regresiones históricas que sufre Cataluña. Y esto, espero algún día que lo podamos hacer", ha sostenido.

Ha recordado que con este manifiesto también piden que no haya más violencia, y que hay que preservar la economía y los puestos de trabajo, y ha tenido un recuerdo para los políticos soberanistas presos: "Me gustaría pasar un recuerdo a todas la gente que hoy tenemos en prisión y espero que algún día se pueda encontrar una buena solución".

En el acto también han intervenido el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre; el presidente de la Unió de Federaciones Deportivas de Cataluña, Gerard Esteva; el presidente de Salud y Social de Pimec, Antonio Torres, y el presidente de Pimec Joves, Josep Soto.