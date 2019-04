El partido Influencia Joven fundado por Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'el pequeño Nicolás', no podrá concurrir a las elecciones europeas del 26 de mayo al no haber superado el filtro de la Junta Electoral (JEC). El fundador del partido entregó las 50 firmas de cargos públicos necesarias para poderse presentar, pero no alegó los certificados correspondientes. El grave error ha llevado a la JEC a tumbar su candidatura.

El 'pequeño Nicolás' registró en abril Influencia Joven como partido "apolítico" para 'millenials', por el que se presentaba como cabeza de lista para las europeas. La formación se califica de "sin ideología pero con ideas", y que persigue, entre otras cosas, "empoderar a la juventud": "La llamada generación millenial, una de las más vulnerables de los últimos siglos". En Instagram ya suma más de dos millones de seguidores, muchos de los cuales heredados del perfil del pequeño Nicolás.

El pasado fin de semana, cuando la JEC avisó a Gómez Iglesias de que carecía de los certificados necesarios para registrar la lista, el 'pequeño Nicolás' intentó sumarse in extremis a la recién nacida lista de VOLT Europa, el partido europeísta lanzado poco después del brexit y que se dirige a la “generación Erasmus” para fortalecer las instituciones y la política comunitaria.

Sin embargo, la formación europeísta, cuya lista sí ha sido aceptada por la JEC, ha rechazado la oferta de Gómez Iglesias. "Ni siquiera consideramos su propuesta", afirman fuentes de VOLT Europa. Remarcan que los dos proyectos políticos son incompatibles y que hay que respetar los procedimientos de primarias que han determinado que el cabeza de lista de los europeístas sea Bruno Sánchez-Andrade Nuño. También aseguran que han rechazado a otros cargos públicos que han intentado sumarse a la candidatura para mantenerse en política.

"Cambiar las reglas del juego"

Después de recibir el aviso de la JEC de que carecía de los certificados y ser rechazado por VOLT, el ‘pequeño Nicolás’ intentó sortear el problema recogiendo 15.000 firmas en tan solo dos días, otro requisito contemplado en por la Ley Electoral para registrar una candidatura. Gómez Iglesias intentó activar a todos sus seguidores en las redes sociales, pero no fue suficiente.

“No existe ni el Ministerio de la Juventud", fue uno de los argumentos con el que Gómez Iglesias lanzó a la nueva fuerza política. Influencia Joven quiere "cambiar las reglas del juego" y "poner en riesgo" a los partidos tradicionales que, en su opinión, "han fallado en proporcionar una respuesta adecuada a los problemas de los jóvenes".

El 'pequeño Nicolás' se hizo famoso tras ser detenido en 2014 y después procesado por usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por asesor del Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía le pide seis años de prisión. El cargo de diputado europeo permite obtener el aforamiento.