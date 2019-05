Las expectativas de los tres partidos de la izquierda alternativa, los animalistas del PACMA, el partido Actúa de Gaspar Llamazares y el Front Republicà de Albano Dante Fachin, han quedado frustradas. No han logrado obtener ni un escaño en el Congreso tras las elecciones del 28 de abril.

El caso más llamativo es el de los animalistas de Pacma. La formación liderada por Silvia Barquero que lucha contra el maltrato animal ha alcanzado en total más de 320.000 votos, pero la distribución desigual de sus sufragios le ha impedido entrar en el Congreso. No es la primera vez que los animalistas se perfilan como posible sorpresa entre las formaciones extraparlamentarias. También en 2016 algunos sondeos dibujan escenarios poselectorales alentadores, pero finalmente acabaron en la nada.

En cuanto a Actúa, la formación creada en 2017 por el ex coordinador de IU, Llamazares, y el exjuez Baltasar Garzón, también ha sufrido en estas elecciones. El partido que aspiraba a competir por el mismo espacio político con Podemos acabó con tan solo 30.000 papeletas en todo el país. Un resultado que en opinión del propio Llamazares solo puede calificarse de “fracaso”.

Sobrevaloramos nuestra trayectoria y personalidad en la izquierda como llamamiento a la izquierda seria", afirma Llamazares

“No conseguimos diputados ni el número de votos esperado. Sobrevaloramos nuestras escasas posibilidades de representar una izquierda de diálogo, en el contexto de un cambio de ciclo político polarizado entre los nacionalismos y el miedo”, comentó el propio Llamazares en las redes sociales tras conocerse los resultados electorales. Y añadió: “Quizá sobrevaloramos también nuestra trayectoria y personalidad en la izquierda como llamamiento a la izquierda seria. El tiempo pasa y el clima de crispación y agitación lo borra todo”.

Aun así, Actúa ha decidido mantener su proyecto de cara a las europeas. La formación de izquierdas, que intenta diferenciarse de Podemos entre otras cosas por su posición crítica con los nacionalismos periféricos, concurrirá a las elecciones del 26 de mayo. La hija del ex magistrado de la Audiencia Nacional, María Garzón, será la cabeza de lista de la plataforma y el exjuez ocupará la sexta plaza.

Front Republicà

En el caso de Dante Fachin, el exportavoz de Podemos en Cataluña que se desmarcó del partido de Pablo Iglesias para apoyar la independencia en Cataluña, el resultado de los comicios del domingo fueron muy agridulce. Dante Fachin cosechó más de 113.000 votos en su estreno, pero no fueron suficientes para llevar a la nueva plataforma, apoyada por una facción de la CUP, a la Cámara Baja.

Ante ese fracaso, el político independentista ha comentado en las redes que le “duele” que en algunos medios se comenten que “la opinión de más de 100.000 [personas] no ha servido de nada por el hecho de que no se traducen en escaños en el Congreso español”. El ex portavoz de Podemos, que fundó Front Republicà tras ofrecerse sin éxito a ERC, dijo que su función sería “asegurar a los votantes que sus votos serán una muralla en defensa del derecho a la autodeterminación".

La ley electoral ha condenado a la formación de Fachin, así como al Pacma. Sirva de ejemplo el hecho de que, por ejemplo en Navarra, el partido Navarra Suma ha obtenido dos escaños con poco más de 107.000 votos. Mientras que Bildu en el País Vasco ha enviado al Congreso cuatro diputados con un total de 258.000 votos.