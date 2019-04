Pablo Iglesias, a favor de un referéndum sobre la prohibición de la tauromaquia

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este miércoles que se debe votar para decidir si deben prohibirse los espectáculos taurinos en España, y ha subrayado que a él los 'toros' no le gustan y por lo tanto preferiría que no se dieran este tipo de celebraciones.

En una entrevista en el Programa de Ana Rosa, recogida por Europa Press, el líder de Podemos ha explicado que dado que la tauromaquia es una tradición arraigada para parte de la sociedad, entiende que "se debe votar" su futuro. "No me gustan y me gustaría que en España dejara de haber toros, pero creo que, como para una parte de la gente es una tradición arraigada se debe votar, preguntar a la gente si se quieren toros o no", ha apostillado.

Iglesias defendía así una vez más la celebración de un referéndum sobre este asunto y ha añadido que en algunos territorios "ya no hay toros" bien por decisión de las instituciones, bien porque la ciudadanía ha votado "que no quieren espectáculos en los que se maltratan animales". A su juicio, imponer la prohibición "no es la manera más eficaz" para acabar con la tradición, a pesar de que "pudiera ser una cosa justa".

"La manera mas eficaz para que esto se acabe no es imponerlo, aunque pudiera ser una cosa justa, sino que la gente decida", ha ahondado, para acto seguido reconocer que el votaría por que no hubiera en España espectáculos taurinos.

Encuestas y coalición con PSOE

Durante la entrevista, el líder de la formación morada ha vuelto a incidir en que si bien las encuestas prevén malos resultados en la generales para Podemos, prefieren esperar al 28 de abril porque en anteriores comicios los pronósticos "fallaron mucho".

Así, ha insistido que están "más cerca que nunca de formar parte del próximo gobierno" y ha apuntado que en esta ocasión entrarán. "Nuestro objetivo es estar en el próximo gobierno porque las cosas se cambian desde dentro", ha añadido.

En este sentido, Iglesias ha indicado que, tras la moción de censura a Rajoy, lo justo hubiera sido un Gobierno con más base parlamentaria y no solo con el PSOE, y se ha mostrado convencido de que si los socialistas pueden elegir tras el 28 de abril, intentarán montar Ejecutivo con Ciudadanos. "Si el PSOE puede elegir, lo hará con Ciudadanos, pero eso no será un gobierno de izquierdas", ha matizado.

Iglesias ha explicado que en caso de pactar con otras fuerzas, ellos buscarán "garantías" porque en política "no hay que fiarse de nadie". En este punto, ha defendido la necesidad de establecer contratos y mecanismos para asegurarse de que quien promete, si no cumple, "se vaya a casa". "Que se le pueda echar, que el voto no sea un cheque en blanco", ha matizado.

'Haz que pase'

Además, ha apuntado que no entra a valorar el "eslogan del Titanic" ('Haz que pase') que presentó ayer el PSOE porque ellos "han metido la pata" en ocasiones y "se han reído con razón" de ellos. "Debemos ser humildes en esto", ha añadido.

Preguntado sobre los medios de comunicación, ha apostado por que la televisión pública no sea una televisión "de partido", y ha asegurado que Podemos está infrarrepresentado en los informativos de TVE. Para acabar con esto, Iglesias defiende el concurso público.

Además, ha abogado por que haya mayor competencia en el espacio de las televisiones privadas (cree que debe haber nueve o diez canales más) ya que, dice, el 95 por ciento del mercado está en manos de pocos propietarios.

El líder de la formación, que se ha sometido a preguntas de niños en una entrevista que fue grabada este martes para ser emitida hoy miércoles, ha respondido que entre un zombi, un vampiro o un hombre lobo, él a los que más teme es "a los hombres de negocio".

Al respecto ha citado una frase de la película de Álex de la Iglesia 'Las brujas de Zugarramurdi' en la que Terele Pávez dice que "no hay que temer a las brujas, sino a las malas personas".