Iglesias no cede y ataca a Sánchez: "Da muestra de que quiere elecciones, espero que reflexione"

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, insiste en lograr un gobierno de coalición con el PSOE y considera que “Pedro Sánchez da muestra de que quiere elecciones, espero que reflexione”. El líder de los morados ataca al presidente en funciones a pocas horas de que el PSOE presente su última oferta a los morados, que se limitará a un acuerdo programático. Pero Iglesias insiste en pedir una coalición: “Cuando uno no tiene mayoría absoluta, tiene que aprender a ceder”.

“No pueden pretender que nos humillen más”, ha añadido el líder de los morados. Iglesias ha considerado una “humillación” el “veto” de Sánchez hacia él en el pasado mes de julio. Pero el secretario general de Podemos ha asumido que “no está dispuesto pero que se humille a 3,7 millones de votantes”.

Para Iglesias, la cuestión sobre una coalición o un gobierno en minoría no es cuestión de tradición, sino de aritmética parlamentaria. “Si Pedro Sánchez quiere ocupar todo el poder, creo que no estaría entendiendo el mandato de las urnas”, ha añadido el líder morado. “Nosotros ofrecemos estabilidad a España, y quien no lo entiende es que quiere todos los sillones para él. Los españoles en 2019 no entienden que solo un partido puede tener todo el poder”, ha agregado.

