La pullita de Pablo Iglesias a Egea: "Vocalice un poco más porque me cuesta entenderle"

La primera Sesión de Control en el Congreso de los Diputados tras la vuelta de las vacaciones, ya ha dejado los primeros enfrentamientos y tensiones entre los políticos como el momento protagonizado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al dirigirse a Teodoro García Egea.

El líder de Podemos ha causado un gran revuelo por las palabras que ha pronunciado antes de responder a la pregunta del secretario general del PP y que han sido muy criticadas por la bancada popular al considerarlas una burla de su acento en toda regla.

Iglesias comenzaba diciendo: "Lo primero una cuestión de forma. Creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención porque me ha costado entender algunas cosas". Esta pullita ha generado murmullos en el Congreso y protestas por parte de los diputados del PP.

"Hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos"

Egea ha estado ágil en su respuesta, que ha sido muy aplaudida: "Hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo".

Después ha añadido en tono de sorna y refiriéndose a Iglesias: "Con esa excelente vocalización y esa voz campanuda", debería recoger la mano tendida de Pablo Casado que ha propuesto en la Cámara una ley antiocupación, que es la única esperanza de miles de españoles para que al volver a casa, no haya alguien en su vivienda. Yo entiendo que usted no tiene este problema pero hay mucha gente que sí lo tiene".

"Vino para ser Robin Hood y ha acabado siendo el figurante en la foto del Ibex"

Para finalizar, remató su intervención diciendo: "Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del Ibex, se le acaba el tiempo a usted y a su Gobierno. Tic tac, señor Iglesias".

Tras la segunda pregunta del número dos del PP a Pablo Iglesias, el vicepresidente ha tratado de recular tras mofarse de su acento: "A mi su acento me encanta pero cuando habla usted muy deprisa, me costaba entenderle, esta vez creo que le he entendido bien".