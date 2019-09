El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "el problema es la desunión política". El popular ha aprovechado su convocatoria a la cúpula de su partido para hacer un llamamiento a los partidos de centroderecha, además de para mandar un mensaje a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso: "Tenemos que ser mas populares y menos partido".

El presidente popular ha reunido este lunes a la cúpula y a los barones de su formación en un comité ejecutivo nacional para definir la estrategia y las líneas a seguir en la campaña electoral de la próxima cita electoral.

Casado ha instado al centroderecha a unirse para ganar a la izquierda en los próximos comicios. "Liberemos una mayoría centrada con un calendario de ambiciones nacionales (...) Una mayoría que rechaza los cordones sanitarios y los juegos oportunistas", ha añadido.

Según el líder del PP, "hay que trabajar dentro del partido, trabajo con el resto de partido y desde fuera del mismo". "Hay que considerar el coste de la división" y "no hay posibilidad alguna de sustituir al PP, no la hay, no la ha habido y no la habrá. Esto está zanjado por la urnas", ha aseverado.

Autocrítica al PP

Así, el popular presenta un discurso más moderado que en la anterior campaña electoral -que fue muy cuestionado también entre los miembros del propio PP- en el que también ha habido hueco para la autocrítica.

"Ha habido problemas de ejemplaridad pública", ha dicho, asegurando que no se resolverán solo evitando que se vuelvan a "producir", sino que lo deben "vigilar" de cerca.

Continuando con esta postura, el popular ha indicado que "es justo decir que el centroderecha español no ha sabido imponerse eficazmente" a la situación política. "No supimos estar atentos a los sentimientos de los españoles", ha añadido.

Además, tras confirmar a Teodoro García Egea como nuevo director de campaña -sustituye así a Javier Maroto con el que el PP recibió un duro revés el 28-A-, Casado ha espetado que "el centroderecha ha perdido una parte muy significativa del apoyo que tenía y que las consecuencias de esta división son letales para España".

"Más popular, menos partido"

Casado ha aprovechado la cita para lanzar un mensaje a los miembros del partido. Pide que, tras los rifirrafes protagonizado por líderes autonómicos de la formación, el PP sea "más popular y menos partido".

De esta manera, Casado ha señalado que "no basta con rememorar", sino que hay que hay que "defender el impulso cívico de la Transición frente a la irresponsabilidad de los que quieren acelerar el deterioro".