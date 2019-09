Óscar Puente: “A Podemos sólo le queda el círculo del jacuzzi de Iglesias”

Óscar Puente vuelve a ser noticia después de que publicara en Twitter la polémica imagen de Pablo Iglesias y Albert Rivera hablando en el Congreso en una zona privada tomándose un café. Una imagen que estaba circulando en las redes, que no fue tomada por él. “No he pisado el Congreso en mi vida”, asegura en una entrevista en a ‘Huffingtonpost’.

Después continúa explicando: “Me sorprende mucho y no entiendo el revuelo si la conversación era tan normal y estaban hablando del partido del Betis. La foto escuece porque realmente demuestra lo que hay detrás de la trastienda: se dan de besos y abrazos porque en el fondo comparten la estrategia”.

El político retoma el tema de la foto sobre la que dice que “se produce el mismo día en el que el presidente del Gobierno en funciones anuncia que no hay posibilidad de seguir gobernando. Y los principales responsables de que eso se produzca estaban compartiendo amigablemente en la sala reservada otrora para la casta”.

Albert Rivera es un “fraude” y Pablo Iglesias un “farsante”

El político vuelve a la carga en la entrevista contra los dos líderes políticos de la foto, a los que culpabiliza de la repetición electoral. “Son los culpables fundamentales del bloqueo”, dice, y tacha a Albert Rivera, de “fraude”, y a Pablo Iglesias, de “farsante”-.

Respecto al último movimiento de Rivera de la abstención técnica con condiciones, Puente señala que “no se lo creía ni él, ¡para creérnoslo los demás! Un movimiento a la desesperada de un náufrago que sabe que se está hundiendo y se agarra al tronco con fuerza. No tuvo nada de verdad ni buscó solucionar el problema”.

El alcalde asegura que por el contrario, “el PSOE quería Gobierno, otra cosa es si quería cualquier Gobierno y a cualquier costa. Sánchez quería y creía que iba a haber Gobierno”.

También ha hablado de la desconfianza que generó Iglesias y su partido cuando rechazaron “una propuesta que es más que generosa y justa”. Cuando la rechaza, “está trasladando más motivos para desconfiar” y si dice que sí en septiembre, “lo que quiere es entrar en el Gobierno y generarte más problemas de los que inicialmente tenías claro”. “Hemos hecho bien en no caer en la trampa de mantener la vigencia de la propuesta, tuvo su momento, apostilla.

“A Podemos sólo le queda el círculo del jacuzzi de Iglesias”

Óscar Puente no le augura un buen futuro a Podemos. “No sé en qué acabará Podemos. Lo que sí sé es que de la mano de Iglesias ha perdido los círculos. El único círculo que le queda a Podemos es del jacuzzi de la piscina de Iglesias”.

Después continúa explicando: “Ha perdido la horizontalidad, se ha convertido en un partido tremendamente vertical y ha incurrido en el caudillismo. Podemos en este momento es Pablo Iglesias. ¿Cuánto va durar? ¿Cómo va a acabar? No lo sé. Nosotros somos un partido de 140 años de historia, nosotros no dependemos de una persona. Somos un partido, tenemos unas siglas y una fortaleza. Aquí seguiremos, lo de Podemos veremos”.

Puente ha tenido más palabras para el líder de Podemos, al que considera que tiene dos caras. “Iglesias nunca dice las cosas que piensa salvo en petit comité. Hay dos Iglesias: uno el de los vídeos que circulan por Youtube en los que expresa su ideología a calzón quitado entre sus fieles, filocomunista con cierto regusto por la algarada callejera con mucho odio africano al PSOE. Y luego está el que se viste de cordero en los debates y que sale en las televisiones. Lo que diga en su versión de farsa no me lo creo”.

Óscar Puente: “A Pedro le seguirán negando el pan y la sal, pero él está muy fuerte”

El político ha defendido a capa y espada a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones. “Es una roca. Un tipo con una determinación y un estado de ánimo positivo. Hay que tener mucha fortaleza de espíritu y de ánimo para soportar lo que él ha soportado, sigue soportando y va a tener que seguir soportando. Nadie le echa una mano. No hay medio de comunicación que no le haya sacudido de manera inmisericorde y todo lo ha aguantado”.

Además, añade: “A Pedro le seguirán negando el pan y la sal, pero él está muy fuerte y con mucho ánimo”. Sin embargo no es autocrítico: “No sé qué errores se pueden haber cometido”. “En esencia hemos defendido lo que creíamos y cuando hace uno eso, se puede equivocar pero siempre podrá decir y se le reconocerá que ha intentado hacer lo mejor desde su perspectiva para los intereses conjuntos de España”, indica.

“Es muy difícil entenderse con un actor secundario cuando lo que quiere es ser el protagonista”

El político también ha hablado del saltó de Íñigo Errejón a la política nacional, una noticia que ve “con bastante indiferencia”. “El PSOE compite por el espacio mayoritariamente social en este momento en España, que quiere que este país tenga estabilidad y un Gobierno de cuatro años de tranquilidad. Son otros partidos que juegan a otra cosa los que tienen que temer a Errejón”, asegura.

Puente considera que es “más fácil entenderse con cualquiera que con Iglesias”. “Tanto Iglesias como Rivera tienen la ensoñación de ser presidente. Todo lo que no sea eso no les vale. No están dispuestos ni a transigir ni a negociar ni a asumir un rol más secundario. Es muy difícil entenderse con un actor secundario cuando lo que quiere es ser el protagonista”, señala.

Respecto a por qué no se puede confiar en Pablo Iglesias, responde: “Que se lo pregunten a los suyos, a Manuela Carmena, a Pedro Santisteve, a los alcaldes de ‘las mareas’ y a ‘Kichi’, que no quiere saber nada de Iglesias”.

Sin embargo, para la que sí tiene buenas palabras es para Manuela Carmena: “Carmena me gusta. He tenido una relación como alcaldesa muy buena, una mujer positiva, inteligente y sensata. En cualquier equipo es un activo”.

“¡Cómo no tener miedo a Vox!”

Sobre el partido Vox, señala aún no se ha pasado el miedo. “¡Cómo no tener miedo a un partido político que tiene un representante como Javier Ortega Smith, que el día del luto por una víctima se permite el lujo de montar el numerito! Es una fuerza con la que hay que tener mucha precaución, creo que los ciudadanos la tienen. Y en estos tiempos se ha visto la realidad”.

Por último, añade: “No entiendo muy bien qué se le ha perdido a Vox en el tema de la lucha contra la violencia de género”.