La ONCE promociona un sorteo para captar jóvenes en sus juegos de azar

Dos amigas adolescentes pasan la tarde comiendo pipas en el banco de un parque hasta que una de ellas, emocionada, le comenta a su colega que le ha tocado el Triplex. Así comienza el último spot publicitario de la ONCE para promocionar entre los jóvenes un nuevo sorteo que se celebra dos veces al día y con el que "por sólo 0,50 euros" se pueden ganar hasta 150 euros. "No te cambia la vida, pero te cambia el día", reclama la entidad en su anuncio.

La publicidad ha sido criticada por distintas asociaciones de jugadores en rehabilitación y de prevención y ayuda al ludópata. Con el dinero del Triplex, la aburrida tarde de las jóvenes se torna en un sinfín de aventuras: van a un simulador de caída libre, a un museo, a merendar, al cine, de compras, a la peluquería, a un concierto... "Tía, ha estado guay, ¿no?", le pregunta sonriente una a la otra ya de vuelta al parque, eso sí, rodeadas de bolsas de tiendas.

"Me parece ciertamente preocupante, puesto que va dirigido a jóvenes o incluso adolescentes y apela a que con poco dinero puedes apostar", dice catedrático de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia Mariano Chóliz Montañés.

Este experto en adicciones y miembro del consejo asesor de Juego Responsable de España explica que además se trata de un juego que tiene varios elementos que potencian la adicción.

"Existen dos sorteos diarios; los boletos pueden adquirirse minutos antes del sorteo por Internet y, por último, con poco dinero se puede jugar, pero también puedes hacer varias apuestas y participar en varios sorteos, de manera que la cantidad de dinero que es posible gastar se incrementa", destaca.

Propensos a la ludopatía

El director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), Juan Lamas, alerta sobre los peligros de "todas las estrategias de marketing para fidelizar adolescentes". "No distingo entre operadores de juego públicos o privados. Pese a las prohibiciones y barreras consiguen jugar y apostar. Los móviles y las redes sociales han incrementando las opciones", advierte.

Según Lamas, se está produciendo una rebaja de edad de inicio del juego de azar cuando "hasta los 21 años los lóbulos frontales del cerebro no están completamente maduros". "Son más propensos a desarrollar adicciones y convertirse en ludópatas", explica Lamas.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el bombardeo de publicidad de juegos de azar y apuestas deportivas hace que los consumidores más vulnerables, es decir, los jóvenes y las personas con adicción al juego u otras adicciones, estén especialmente desprotegidos.

Por ello lanzó la campaña No te la juegues. En ella solicita el apoyo de todos los ciudadanos para conseguir que se prohíba este tipo de publicidad, como ya sucede en otros países como Italia o Bélgica.

Bombardeo publicitario

Según datos de la consultora Infoadex facilitados por la OCU, en 2017 se emitieron 69.739 anuncios en televisión y se registraron más de 2 millones y medio de impresiones publicitarias en Internet sobre casas de apuestas y casinos online.

En 2018, esta cifra aumentó a 137.285 anuncios en el caso de la televisión y a más de 14 millones en el caso de las impresiones publicitarias en Internet. Para la OCU, al igual que ocurre con el alcohol o el tabaco, este tipo de publicidad debería estar prohibida, a excepción de la Lotería Nacional por sus características particulares.

Fuentes de la ONCE explican que Triplex es un juego nuevo dirigido a personas de 18 a 40 años y defienden que la entidad es consciente de su responsabilidad frente a la sociedad y que por ello es de las pocas que disponen dos sellos de juego responsable: uno de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y otro de la Asociación Europea de Loterías (EL).

Esto implica que la ONCE debe involucrarse en la prevención del juego en menores de edad y en personas incapacitadas o que tengan prohibido su acceso al juego; debe prevenir y controlar el juego excesivo, además del fraude y del lavado de dinero.

La ONCE cuenta con los sellos de juego responsable de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y de la Asociación Europea de Loterías (EL)

La ONCE asegura que fomenta la investigación y los estudios para contribuir a la sensibilización social sobre los problemas vinculados al juego excesivo.

También informa periódicamente a sus empleados sobre los programas de Juego Responsable. Los empleados que tienen contacto directo con el consumidor reciben además formación especializada reforzando elementos claves como la prohibición expresa de venta a menores o a crédito.En su página web, la entidad asegura que ha adoptado formalmente "un código autorregulador de publicidad y marketing que asegura que las estrategias comerciales y las campañas publicitarias no fomentan el juego entre los menores de edad ni fomentan el juego excesivo".

"En la ONCE hay 20.000 vendedores de cupones con discapacidad. Y en el Grupo Social ONCE, entendido como la suma de ONCE, Fundación ONCE e ILUNION, hay 73.000 trabajadores", explican fuentes de la entidad. "Para nosotros el juego es un medio para generar empleo y lo que se gana a través de él está destinado a inversión social, con lo cual tenemos mucho cuidado", concluyen.