Nart se embolsará casi un millón de euros en Bruselas de aquí a 2024 tras dejar Cs

El eurodiputado Javier Nart recibirá casi un millón de euros del Parlamento Europeo en los próximos cinco años tras abandonar la delegación de Ciudadanos en Bruselas. La cifra resulta de la suma del sueldo, las dietas y una partida fija para gastos en su país de origen -España- que la Eurocámara irá ingresando en su cuenta bancaria de aquí a 2024.

Cada eurodiputado tiene un sueldo base mensual de 7.956,87 € brutos al mes, lo que suponen 6.200,72euros netos. A ello se añade una dieta diaria de 304 euros para alojamiento y otros gastos, por ejemplo asistir a una actividad oficial, cuando hay período de sesiones. Dicha dieta aumenta en 152 € en el caso de que sean reuniones fuera de la UE. Las facturas de hotel se abonan aparte.

La cuantía de las dietas varía cada mes, en función de la actividad parlamentaria que haya en Bruselas y Estrasburgo, pero, por norma, si un eurodiputado asiste sin falta a los plenos y comisiones que le corresponden se embolsa una media de 4.000 euros al mes, según explicaron fuentes europarlamentarias a Vozpópuli.

A esos 10.000 euros netos entre sueldo y dietas por asistencia que, por lógica, Nart recibirá si participa de la actividad diaria de la Eurocámara, se unirá a partir de ahora la llamada "dieta mensual fija para gastos generales en el país de origen", que asciende a 4.299 € netos.

Si está en Estrasburgo hasta 2024, Nart recibirá además una pensión europea de más de 2.000 euros brutos al mes que se añadirá a la que le corresponda por los años cotizados en España

En el caso de Ciudadanos, esta partida se destina en exclusiva para gastos de oficina, comidas de trabajo e intendencia, pero al quedar Nart fuera de la órbita naranja, dicha cuantía mensual llegará íntegra a su cuenta corriente y él podrá gastarla -o no- en lo que estime oportuno. Asimismo, cada eurodiputado tiene una dieta anual de viaje -con un máximo de 4.243 euros- para "actividades especiales" como asistir a conferencias o reuniones parlamentarias.

Por tanto, el Parlamento Europeo abonará casi 15.000 euros netos al mes a Nart de aquí a 2024, lo que equivale a más de 180.000 euros al año -haciendo la suma de las 12 mensualidades- y, en consecuencia, alrededor de un millón de euros cuando concluya la actual legislatura dentro de cinco años.

Pensión europea

Nart, de 72 años de edad, recibirá además una pensión mensual de jubilación del 3,5% del sueldo base por cada año de mandato en Estrasburgo. La horquilla fijada por el Parlamento Europeo varía entre un mínimo de 278,49 euros y un máximo de 5.569,81 euros brutos según los años con escaño (el máximo es 20 años).

En su caso, si cumple íntegro un segundo quinquenio en la Eurocámara, dicha pensión superaría los 2.000 euros brutos al mes -al estar 10 años- y se añadiría a la que le corresponda por los años cotizados en España antes de dar el salto en 2014 al Parlamento Europeo de la mano de Ciudadanos.

Asimismo, cada diputado tiene una dotación de 21.209,00 € brutos al mes para contratar asistentes personales y servicios externos, ya sea en Bélgica o España. Aquí el Parlamento Europeo es muy exigente y no permite que dicha partida se dedique a otros fines.

El propio Nart indicó en su comunicado del miércoles que, pese a abandonar la delegación de Cs en Bruselas, mantendría sus "compromisos económicos" para sostener al equipo de 11 asesores que la formación naranja tiene en la actualidad. Hasta ahora le correspondía sufragar dichos gastos aportando una séptima parte del total.

"Sin ella, o se reducen las nóminas o se producen ceses. No quiero que la decisión de la dirección de Ciudadanos les afecte, por lo que seguiré contribuyendo sin reservas al mantenimiento de la Delegación", indicó Nart en la que, a la postre, ha sido la única concesión que ha tenido con su ya exformación política.

Rivera zanja el asunto

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dio ayer por zanjado el 'caso Nart' con su salida del grupo naranja en Bruselas, aunque lamentó que el eurodiputado se niegue a renunciar a su escaño pese a haber abandonado el partido.

"Cuando uno firma una carta ética donde dice que si se marcha del partido deja el escaño y el sueldo, pues deja el escaño y sueldo. No lo ha querido hacer y no estoy de acuerdo", afirmó en rueda de prensa en el Congreso. También se mostró convencido de que muchos españoles comparten su opinión ante actitudes como la de Nart que, a su juicio, no cuadra con la "ejemplaridad" exigible a un cargo público.

A su modo de ver, en un partido es respetable "discrepar de algo, no estar de acuerdo y dar un portazo, cambiar de opinión y votar una cosa distinta en la Ejecutiva" de lo que se votó anteriormente. Lo que no puede ser, a juicio de Rivera, es que alguien que se da de baja como afiliado diga "me quedo el sueldo cinco años y me quedo el escaño y lo que conlleva".

La decisión de Nart de mantener el acta de eurodiputado supone un incumplimiento de la carta ética, el documento que firman todos los candidatos que concurren a elecciones con Cs y que fue suscrito Nart al entrar en la lista para las elecciones del pasado 26 de mayo.

Antes de dejar el partido, Nart había dimitido de su puesto en la Ejecutiva el pasado 24 de junio. Ese día había impulsado una votación junto al líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, para negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero la mayoría de sus compañeros respaldaron la estrategia marcada por Rivera.