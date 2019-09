Nart señala a Villegas como la persona de Cs que le autorizó a seguir de eurodiputado

"El comunicado del partido es claro, rotundo y no tiene vuelta de hoja". A este clavo ardiendo se agarra Javier Nart para mantener el escaño de eurodiputado y hacer oídos sordos a las peticiones de Albert Rivera el pasado viernes y la portavoz nacional, Lorena Roldán, ayer mismo para que renuncie al acta tras darse de baja como afiliado.

El propio Nart relató ayer a Vozpópuli, antes de la intervención pública de Roldán, cómo fue su reunión con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el pasado jueves en Madrid para anunciarle su decisión de darse de baja de Cs.

Dicho encuentro en la capital española fue el preludio del posterior comunicado -a las pocas horas de ese mismo día- por parte del grupo parlamentario de Cs en Bruselas, en el que se subrayó que el abogado y periodista continuaría "formando parte de la delegación de Cs y del grupo liberal Renew Europe en el Parlamento Europeo". Es decir, que mantendría su escaño de eurodiputado.

Nart interpretó las duras palabras de Rivera contra él como fruto de "una mala expresión o una mala interpretación"

"No fue una entrevista seca, sino cordial entre amigos. Él lo sintió, yo lo sentí, nos abrazamos y me dijo: '¿Qué hacemos?'. Propuse un comunicado corto y me enteré del mismo cuando me llamó una periodista. Es un comunicado directamente del partido, sin mi intervención", resume Nart, quien alabó el contenido "directo y espontáneo" del mismo.

Después de la reunión de despedida con Villegas, Nart tuvo ocasión de hablar de su caso con el vicepresidente andaluz, Juan Marín; y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, dos de las figuras más relevantes de Ciudadanos.

Sale desde Bruselas

Lo primero que sorprendió del comunicado es que fue anunciado desde el grupo parlamentario de Cs en Bruselas, cuyo jefe actual es Luis Garicano, uno de los críticos junto a Nart y otros exdirigentes naranjas de la estrategia que Rivera ha llevado a cabo en los últimos meses con respecto a la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de la dirección nacional indican que el escrito enviado a los medios reflejó la voluntad que Nart transmitió a Villegas y se desentienden de su contenido ya que, a su juicio, "lo que cuenta ahora es la decisión de la Ejecutiva y el posicionamiento del partido" en los días posteriores. Rivera fue el viernes el primero en reclamar a Nart que entregase el escaño de Estrasburgo y ayer siguió la presión por boca de Lorena Roldán.

El afectado interpretó las duras palabras de Rivera contra él como fruto de "una mala expresión o una mala interpretación", pero insistió en que el comunicado del partido era "lo fundamental" ya que señala su nueva condición de independiente como ya lo fue de 2014, cuando se presentó a los comicios europeos como cabeza de cartel de Cs, hasta 2015, fecha de su ingreso formal en la formación naranja.

El propio Nart recordó a este medio que el grupo parlamentario de Cs en la Eurocámara ya cuenta con dos eurodiputadas independientes -Maite Pagazaurtundúa y Soraya Rodríguez- y que, por tanto, él queda en la misma situación que ellas. Sin embargo, la dirección nacional no comparte este criterio ya que, a diferencia de las citadas 'Pagaza' y Rodríguez, Nart suscribió antes de los comicios europeos la carta ética del partido.

En el punto 16 del dicho documento, el firmante se compromete a "abandonar el cargo público para el que fue elegido en listas de Cs, y los demás cargos públicos, que en su caso, pueda ostentar por designación de Cs, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa". Una redacción que se ajusta perfectamente al caso de Nart.

Carta ética de Ciudadanos

Carta ética de Ciudadanos by Vozpopuli on Scribd

Ninguna discrepancia

"Estaré fielmente en el grupo como siempre he estado. El grupo parlamentario en Bruselas actúa de una manera coherente, coordinada, en una relación magnífica entre nosotros. No hay absolutamente ninguna discrepancia", explicó el polémico eurodiputado, quien ayer mismo habló con Garicano tras unas palabras suyas en Antena 3 en las que explicó su nueva situación.

"(A Garicano) Le ha parecido espléndida, correcta y es lo que hay. Cuando uno se va de un partido hay dos posibilidades, con rencores o con afectos. Yo sigo con los afectos. No me planteo perfil propio, no tiene sentido, la posición nuestra en Europa me parece correcta e impecable. La relación entre nosotros (en Bruselas) es absolutamente correcta y no hay ninguna lógica para ser distinto", subrayó.

Nart quiso calmar las aguas con un mensaje conciliador al que ya es su ex formación política. "Las historias de que cuando uno abandona un partido tiene que comenzar a despotricar, significa que su relación con ese partido no era limpia. Mi relación con el partido, y viceversa, ha sido una relación limpia y correcta, donde sólo la discrepancia me lleva a esta situación".