González Laya tacha de "polémica estéril" el "fortuito" encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha calificado de "fortuito" el encuentro que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, y ha restado importancia a lo que ha definido como "polémicas estériles".

Además ha señalado que no le consta que Estados Unidos haya presentado alguna protesta sobre el encuentro. "No me consta que haya habido una queja estadounidense porque no me consta que haya habido más que un encuentro fortuito como ya ha explicado el propio Ábalos. Más allá de eso...", ha asegurado este sábado en declaraciones a los periodistas al ser cuestionada por este tema durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria.

Para González Laya la contribución que España tiene que hacer en el tema de Venezuela pasa, dijo, por "contribuir a que se celebre unas elecciones libres, transparentes y democráticas donde el pueblo venezolano pueda elegir cómo quiere gobernarse para el futuro".

En este sentido, consideró que es ahí donde España tiene que estar y "no en polémicas estériles". Además, ha incidido en que se debe "contribuir de manera sólida, cuando sea posible por favor discreta, a acompañar a los venezolanos en la resolución de su conflicto interno".

Reunión con Guaidó

Asimismo, la ministra de Asuntos Exteriores, que recibirá esta tarde en Madrid a Juan Guaidó, expuso que la posición del Gobierno español en relación al mismo ya la ha transmitido en las últimas horas, por lo que no ha cambiado.

"La he dicho, la he repetido y la he escrito en Twitter, o sea que no ha cambiado nada en la última noche, sigue siendo la misma que ayer. Es muy claro el reconocimiento que España hace de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y como presidente encargado de Venezuela. A partir de ahí, clara y transparente, la posición de España que no ha variado un ápice", apostilló.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primer dirigente europeo en reconocer el pasado año a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, y en plena polémica por la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez, se ha negado a recibirle en La Moncloa durante su visita de este sábado.

En relación a los actos que se desarrollarán en España con motivo de la visita de Juan Guaidó, ha afirmado que, como ministra de Asuntos Exteriores, "no tiene absolutamente nada que hacer" y añadió que como responsable de dicha cartera lo que le "importa" tanto en cuestiones relacionadas con Venezuela como con el Brexit o la delimitación de las zonas marítimas con Marruecos "es que haya una posición de Estado" porque es lo que le permitirá "tener una fuerza para hablar con determinación y con un poquito de impacto" en las relaciones internacionales.

Por ello, ha asegurado que buscará en que en "todo esto haya política de Estado", agregando que este será su mensaje cuando comparezca ante el Congreso y el Senado"para explicar todo lo que haya que explicar sobre todos y cada uno de los asuntos de la política externa española de interés".