La ministra Delgado se viene 'arriba' tras el respaldo de Sánchez: "No voy a dimitir"

Tras el respaldo expreso a su continuidad que hizo anoche desde Nueva York Pedro Sánchez, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este miércoles en la tribuna del Congreso "no voy a dimitir". Ha sido su primera frase en la interpelación que le ha presentado el PP para exigir su marcha. "No voy a dimitir por varias razones y una de ellas es que, después de seis años de parálisis política (con el Ejecutivo de Rajoy), este Gobierno está trabajando por la ciudadanía y no para salvar causas penales".

Y concluyó la sesión con un avisó al excomisario José Manuel Villarejo: "A este Gobierno y a esta ministra, que trabaja por los ciudadanos, nadie, nadie nos va a chantajear", lo cual provocó que la bancada del Grupo Socialista se levantara para aplaudirla.

Delgado ha sido muy dura con la diputada popular María Jesús Bonilla, que previamente le había pedido su marcha por las "gravísimas mentiras" en los audios donde se le oye confraternizar con el excomisario."Ustedes, empezando por el presidente Sánchez, han demostrado que están trabajando por sus intereses y los de sus amigos, no por los españoles", aseguró la popular.

Delgado, que entró a la Cámara sin hacer declaraciones, lleva toda la mañana en la diana de los populares y de Ciudadanos, no solo por esos audios sino por su negativa a pagar al magistrado del Supremo Pablo Llarena el coste de la defensa en el juicio que tiene que afrontar en Bélgica tras una demanda del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Hernando pidió a la ministra "¡Váyase!" porque la ministra es "un zombi que ni el CIS puede arreglar la cara"

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, lo había pedido en una pregunta en la sesión de control previa que dimita porque es un "zombi, que ni el CIS le va a arreglar la cara". "Váyase", le ha dicho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. Una tensa pregunta en la que Hernando consideró "una vergüenza" que Delgado siga en el banco azul.

Hernando le preguntó si "va a ceder el Gobierno a las presiones de sus socios" independentistas y "ordenar a la Fiscalía que cambie su postura sobre el 1 de octubre", a lo que la propia Delgado ha contestado que es el PP el que "está acostumbrado a manejar políticamente la Justicia".

La titular de Justicia enumeró los casos en los que el PSOE considera que el Gobierno de Mariano Rajoy sí interfirió: "presiones" al entonces fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para que el ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas no fuera procesado; Consuelo Madrigal, su sucesora, no fue renovada posteriormente "porque se opuso a nombrar al fiscal Anticorrupción y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que ustedes querían"; y, además, el PP dio instrucciones para "no perseguir" al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica.