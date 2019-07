El Pleno de Madrid pide que se recurra la sentencia que absolvió a Ana Botella gracias a la abstención de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por mayoría dos proposiciones que piden que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas que revocó la condena contra la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de Gobierno por vender 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión en 2013.

La abstención de los cuatro concejales de Vox ha permitido que se apruebe por mayoría las proposiciones presentadas en el Pleno por Más Madrid y por el PSOE, ante las que se han opuesto PP y Ciudadanos, contrarios a recurrir ante el Supremo esta sentencia porque consideran que no hubo irregularidades en esta operación.

El pasado 17 de julio, en segunda instancia, el Tribunal de Cuentas revocó la condenaba a Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros.

Sin embargo tanto el PSOE como Más Madrid afean esta decisión porque la tomaron Margarita Mariscal de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella, y José Manuel Suárez Robledano, -ambos consejeros nombrados a propuesta del PP- mientras que votó en contra Felipe García Ortiz, nombrado por el PSOE.

"Hubo irregularidades"

"La justicia ordinaria, la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas en primera instancia, todos dicen lo mismo: hubo irregularidades. Nadie, ni siquiera ustedes dudan que es una sentencia de parte", ha defendido la concejal del PSOE, Mercedes González.

La edil considera que el Gobierno del PP tiene "mucho miedo del Supremo" porque "en el Tribunal de Cuentas jugaban en casa" por la presencia de la magistrada Mariscal de Gante.

Por su parte, el edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha apelado a Ciudadanos, a quienes ha pedido demostrar "que han venido a regenerar" y no "a absolver a Ana Botella", mientras que a Vox le ha recordado su defensa de "limpieza y transparencia de las instituciones".

Sin embargo, el concejal del PP y actual presidente de la EMVS, Álvaro González, ha defendido que el prestigio de la juez Mariscal de Gante y ha acusado a la izquierda de "retorcer la realidad" porque a su juicio la justicia "ha venido fallando reiteradamente" que no ha habido "vulneración alguna de la ley" y ha defendido que la Fiscalía ha solicitado el archivo.

Además, ha asegurado que el Tribunal de Cuentas en primera instancia dictó sentencia "sin tomar declaración a los encausados" y "con una magistrada propuesta por IU y ratificada por el PSOE", que según el edil está vinculada a la exalcaldesa Manuela Carmena y a la edil de Más Madrid Marta Higueras.

"El señor González se ha afanado en defender que no hay nada punible en el procedimiento. Si está tan seguro prepararemos el recurso y si no hay nada punible no se preocupen que el TS les dará la razón", ha asegurado José Manuel Calvo.

El Gobierno de PP y Cs no está obligado a acatar esta petición plenaria y tienen mayoría en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), encargada de las políticas de vivienda de la capital.