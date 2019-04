Videoconferencias y tuits: la campaña de los líderes del 'procés' se queda en Soto del Real

No habrá giras nacionales ni fotos entre multitudes. Los líderes independentistas encarcelados tendrán que reinventar la tradicional campaña electoral si quieren hacer llegar su mensaje antes del 28-A. Como lo hizo ya en otras ocasiones, el Tribunal Supremo ha negado a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull que disfruten de permisos de salida para pedir el voto. La 'movilización' se limitará entonces a la política 2.0, ya que también tienen prohibido realizar grabaciones de spots electorales y celebrar de ruedas de prensa durante los recesos del juicio del procés.

Hasta ahora, el que ha logrado mayor rango de acción ha sido el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Instituciones Penitenciarias permitirá al líder de procés, en prisión preventiva desde hace más de un año, mantener por videoconferencia dos actos relacionados con la campaña electoral en la que es candidato de ERC a los comicios del 28 de abril.

En concreto, el permiso concedido por la Junta Electoral Central se limita al debate del viernes organizado por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y a un acto en Cambrils (Tarragona) el domingo. El órgano nacional también ha autorizado una entrevista a La Vanguardia en domingo y otra al periódico Ara el lunes, según ha informado su partido a Europa Press.

Desde el partido han celebrado la decisión."El viernes Oriol Junqueras romperá la mordaza con una intervención en directo", dijo el vicepresidente del Govern Pere Aragonés tras advertir que el líder de ERC "entrará con toda la fuerza en esta campaña".

“L’Oriol @junqueras entra amb tota la força en aquesta campanya; hem trencat el mur de la JEC que s’obstinava en no deixar-nos parlar ni fer campanya en condicions. Doncs si no volien caldo, dues tasses d'Oriol Junqueras”, diu @perearagones a #Lleida #28A #VaDeLlibertat pic.twitter.com/GjQpCEbdbf

Los candidatos de Junts per Catalunya al Congreso y al Senado han tenido menos suerte. Esta semana, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la petición de salida porque "la asunción de la condición de candidatos a unas elecciones por parte de los citados no es un acontecimiento inesperado y extraordinario, sino fruto de una decisión libre y voluntaria, que se toma cuando ya se hallan en situación de prisión provisional".

En este sentido, los magistrados han insistido en que los tres líderes independentistas podían "prever las restricciones" que implica estar en prisión de cara a la campaña electoral del 28-A. "La proclamación como candidato de una persona privada de libertad, cuando esta restricción no es sobrevenida, sino preexistente, obliga al partido político que así lo decide a aceptar la singularidad que ese hecho determina", han subrayado.

Sànchez ha criticado la decisión en su cuenta de Twitter. Desde la red social ha acusado a la Justicia de limitar sus derechos como candidato. "¿Dónde está la igualdad de oportunidades? ¡Basta de discriminación!", ha espetado en su perfil.

El Suprem m'acaba de denegar contactes amb mitjans de comunicació per exercir amb plenitud els drets com candidat. On és la igualtat d'oportunitats? Prou discriminació! pic.twitter.com/iju0vWIsCz