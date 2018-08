Los liberales europeos estudian expulsar al PDeCAT de su grupo por los lazos de Puigdemont con la extrema derecha

La Alianza de Partidos Liberales y Demócratas europeos (ALDE) valora la expulsión del PDeCAT de la familia liberal por los lazos de Carles Puigdemont con la extrema derecha flamenca y la italiana. Según ha sabido Vozpópuli, la preocupación en ALDE por la deriva ideológica de la formación catalana es máxima y la dirección de la Alianza estudia una fórmula para poner sobre la mesa la expulsión. El PDeCAT -antiguamente Convergéncia- es uno de los miembros más veteranos de ALDE, donde se incorporó como miembro de pleno derecho en mayo del 2005.

El reciente congreso del PDeCAT ha agotado la paciencia de ALDE. La victoria de los partidarios de Puigdemont ha profundizado más en la apuesta del partido por la independencia de Cataluña, sin descartar la vía unilateral. La ponencia aprobada en el cónclave de finales de julio pide además replantear la pertenencia del partido a ALDE. El PDeCAT argumenta la "incomodidad" que supone compartir espacio con Ciudadanos, que es parte del grupo liberal, entre otros motivos. La derrota de Marta Pascal tampoco ayuda. Pascal fue vicepresidenta de ALDE entre 2015 y 2017.

La situación entre ALDE y el PDeCAT ha llegado a un punto de no retorno. La ruptura parece sólo cuestión de tiempo. No es sólo la deriva separatista y radical del partido, sino también sus incontables casos de corrupción y las batallas internas que libra Puigdemont desde su huida. El ex presidente de la Generalitat ha ganado todas hasta el momento. Primero consiguió diluir el partido en la candidatura Junts per Catalunya (JxCat) para el 21-D. Puigdemont se propone repetir la operación de cara a las próximas citas electorales con ese embrión de movimiento separatista que ha bautizado la Crida Nacional. El presidente de ALDE, el holandés Hans van Baalen, ha expresado públicamente su malestar con los planteamientos del nacionalismo catalán.

Separatist & racist rhetoric of new Catalan President #TorraPresident continues to be in firm contradiction with Spanish constitution but also the will of the majority of Catalan people. It’s time for dialogue and conciliation and not for further provocation and confrontation! pic.twitter.com/r6DTBGLwQS