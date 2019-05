JxCat pide a la Mesa del Congreso que aclare si puede formar grupo con los tres presos

JxCat ha pedido este miércoles a la Mesa del Congreso que le aclare si la suspensión de tres de sus diputados por estar en prisión preventiva (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) puede afectar a la constitución de un grupo propio en la Cámara, y por ello, solicitan una nueva ampliación del plazo.

El plazo para solicitar constituirse como grupo parlamentario ya se había prorrogado hasta las 20.00 horas de este miércoles por acuerdo de la Mesa que preside Meritxell Batet, pero JxCat, justo antes de que expirara, ha registrado en el Congreso una petición de aclaración y una solicitud para alargarlo otra vez.

El escrito en el que constan ambas peticiones está firmado por la portavoz de JxCat en la Cámara, Laura Borrás; y por Miriam Nogueras y Sergi Miquel, del mismo partido. Acompañan sus firmas representantes de Bildu como Oskar Matute y Jon Iñarritu. Fuentes de la formación catalana han explicado que las rúbricas de los parlamentarios vascos ha obedecido a una razón de "solidaridad".

Porque en el escrito, JxCat alega "la inseguridad jurídica" que supone no conocer aún con precisión el alcance de la suspensión de los tres diputados presos. Una inseguridad que, como señalan en el texto, se extiende a los demás miembros del partido (cuatro) que están en posesión de todos sus derechos como diputados.

Así que la Mesa, en la reunión de mañana, en la que formalizará las propuestas de constitución como grupos parlamentarios de los partidos que cumplen los requisitos, analizará esta exigencia de JxCat y previsiblemente tomará una decisión. También estudiará, muy probablemente, el escrito de reconsideración que la formación catalana había planteado sobre la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva. ERC ha registrado otro en los mismos términos. Como no existe concreción ni aclaración del alcance de la suspensión, JxCat aprecia también "una laguna reglamentaria". A la espera de lo que resuelva la Mesa acerca de la solicitud de JxCat, son siete los partidos que han aprovechado el plazo para registrar sus propuestas de constitución como grupo parlamentario.

No supera el 15%

PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Vox, ERC y PNV han cumplimentado este trámite y la Mesa, en la reunión de mañana jueves, avalará las peticiones que queden pendientes. Los requisitos para tener grupo parlamentario son tener más de 15 diputados, y si no es el caso, contar con un mínimo de cinco pero con más del 15 por ciento de los votos de las circunscripciones en las que se presentaron en las elecciones.

No es la situación de JxCat, pues no rebasa los 10 escaños ni, a pesar de sumar siete diputados, no alcanza el 15 por ciento de los votos en Cataluña. Sólo lo logra en las provincias de Gerona y Lérida. Las opciones que le permitirían formar grupo se resumen básicamente en la cesión de diputados de otra formación, extremo que deberá concretarse si la Mesa alarga el plazo en respuesta a la solicitud de JxCat.

Asimismo, aunque en principio fuentes parlamentarias apuntaron que en la Mesa de este jueves al menos se estudiaría el informe encargado sobre qué mayorías se usarán tras la suspensión de cuatro diputados, este miércoles otras fuentes han indicado que no es seguro que dicho informe se estudie. La decisión a la que lleve ese informe está, por tanto, por adoptarse, de ahí las dudas de JxCat acerca del número de diputados con los que podría contar para erigirse en grupo parlamentario.