"Lo que no se publica no tiene efectos". La frase le ha jugado una mala pasada a la exvicepresidenta de Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Aquella que en un principio ha sido un intento de 'zasca' ante las preguntas del letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero, se ha vuelto en su contra en la recta final de su declaración como testigo en el juicio del 'procés'.

La defensa de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha recogido el guante casi una hora después de que la ex número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy lo dejara caer en la Sala del Tribunal Supremo. "Usted ha dicho antes que todo lo que no se publica no tiene efectos. ¿Usted sabe que la declaración de independencia no solo no se publicó, sino que ademas estaba en el preámbulo y ni siquiera se votó?", ha preguntado pausadamente la letrada.

Sáenz de Santamaría ha puesto en marcha rápidamente una huida hacia adelante. "El señor Puigdemont recibió un requerimiento del Gobierno en el que quedaba bien claro que tenía que decir si había declarado la independencia o no", ha dicho. Pero la abogada le ha vuelto a acorralar: "No estoy hablando del día 10 (de octubre de 2017); estoy hablando del día 27 (cuando se declaró la independencia)".

Duelo entre Arderiu y Sáenz de Santamaría

El duelo entre Arderiu y Sáenz de Santamaría ha requerido la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, quien en ha desestimado la pregunta y tras la argumentación de la letrada ha accedido a formularla.

"Usted dijo que aplicaron el 155 porque pensaron que se había declarado la independencia. ¿Tenía usted conocimiento de que la declaración de independencia no se publicó ni se votó?", ha preguntado la abogada. "¿Tenía usted conocimiento de que la declaración de independencia no se publicó ni se votó", ha repetido en coro Marchena.

La exvicepresidenta había argumentado en su respuesta a otro de las defensas que no consideraba que la declaración de independencia hubiese sido "simbólica", como dicen ahora los acusados, y que por ello se había decidido desde el Ejecutivo aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Un "no lo sé" de la exvicepresidenta ha zanjado el interrogatorio.