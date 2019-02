Continúa el juicio más mediático de la historia reciente de este país. Este jueves se celebra la tercera jornada del juicio del 'procés' y con ella uno de los momentos más esperados, la declaración de los acusados. Ya han concluido las cuestiones previas y desde las 10.00 horas será el turno del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y aún líder de ERC, Oriol Junqueras.

La primera jornada, la de este martes, fueron protagonistas las alegaciones de las defensas, con duros discursos de los abogados de los acusados, como el de Junqueras y Raül Romeva,Andreu Van den Eynde, que aseguró que le costaba encontrar "qué derecho [de los acusados] no se ha vulnerado". O el de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, que pidió a los magistrados que no hicieran de "salvadores de la patria, porque de eso no va este proceso".

La segunda jornada estuvo dedicada a la respuesta de las acusaciones, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox. Entre lo más destacado estuvo la petición de la formación de extrema derecha de que quienes llevasen un lazo amarillo se lo quitasen, hecho que rechazó el juez Marchena, quien equipara este símbolo con el hijab.

Ahora es el turno de los acusados, a quien el presidente del tribunal ha citado a las 10.00 horas de la mañana de este jueves en el Supremo.

El primero en declarar será Junqueras, debido a que se le considera el máximo responsable de lo ocurrido el pasado 1 de octubre de 2017 -de los sentados en el banquillo- y al que se pide una pena de 25 años de cárcel. La Fiscalía reclama esta condena por presunto delito de rebelión agravado con malversación. Por su parte, la Abogacía del Estado pide que la condena sea de 12 años de prisión por sedición y malversación.

Al exvicepresident se le considera el principal promotor del 'procés' dentro del Gobierno autonómico y responsable último de la preparación y la ejecución del referéndum tumbado por el Tribunal Constitucional. Junqueras cumple prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre de 2017.

Después del exnúmero dos del Govern, será el turno del exconseller de Interior Joaquim Forn. Declara como máximo responsable por entonces de los Mossos d'Esquadra y está acusado de delitos de rebelión y de malversación por parte de Fiscalía (quien pide 16 años de prisión) y de sedición y malversación por parte de la Abogacía del Estado (que reclama 11 años y medio).

Todo depende de si el tiempo es consumido por Junqueras, si no es así, este mismo jueves también podría producirse el interrogatorio a Forn.

El orden de intervención de los exconsellers

El exconseller de Interior daría paso a, por este orden, el exconseller de Presidencia Jordi Turull; el de Relaciones Institucionales y Exteriores Raül Romeva; el de Territorio Josep Rull; la de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa; la de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; el de Justicia Carles Mundó y el de Territorio, Cultura y Empresa Santi Vila.

Finalizado el turno de los exconsellers, la Fiscalía quiere interrogar al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, y, por último, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.